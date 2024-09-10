中華電信iPhone 16資費出爐！可零元購機

中華電信（2412）10日宣布iPhone 16全系列機型購機優惠資費，搭配高資費等可零元購機，中華電信主打精采5G月繳1,399元，綁約36個月，iPhone 16 Pro Max（256GB）專案價26,300元、iPhone 16 Pro（128GB） 18,300元、iPhone 16 Plus（128GB）專案價14,300元、iPhone 16（128GB）11,300元帶回家。

中華電信指出，客戶搭配指定舊機換新機方案、舊機回收價加碼再折2,000元、VIP最高折5,000元等優惠，頂規旗艦iPhone 16 Pro （128GB），即可零元入手（綁約36個月）。全新Apple Watch購機資費同步出爐，申辦指定資費，Apple Watch Series 10只要0元起。

中華電信指出，9月20日上午8點起，中華電信於全台指定服務據點及網路門市同步銷售iPhone 16全系列機型及陸續開賣Apple Watch Series 10、Apple Watch Ultra 2黑色鈦金屬款，全方位滿足果粉擁有iPhone新機與新錶的需求。

中華電信指出，提供多元資費與優惠，凡購買iPhone 16全機型並申辦精采5G月繳1,399元方案，即贈Apple購物金2,000元，申辦精采5G月繳1,599元以上方案，最高享Apple購物金5,000元；上述資費，舊機回收價加碼折2,000元，並提供Hami Video 電視館首年免費優惠；綁定App Store行動帳單代付服務，消費最高再贈Hami Point 400點。另消費者以星展銀行信用卡刷卡可享最高30期0利率及多達21家銀行刷卡24期0利率，如於將來銀行新開戶，搭配精采5G月繳999元以上方案購機，最高可獲Hami Point 1000點回饋；中國信託All Me卡與中華電信聯名卡卡友，購機消費滿額加贈Hami Point 250點。