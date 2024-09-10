永豐DA BOSS首創生態平台 拚年底商戶數雙位數成長

永豐銀行10日首創「DA BOSS生態平台」，整合創業資源、扮演企業最佳推手；永豐銀行總經理莊銘福表示，肯定創業者勇於追逐夢想、追求卓越的精神，旗下推出各種金融服務並聯手夥伴構築產業鏈，共同扮演圓夢加速器；今年初推出DA BOSS針對設立公司所需的各項流程，提供一站式創業金融服務，即日起升級為生態平台，聚焦電子商務所需營運、管理、成長及擴張四大面向服務，結盟業界10家領導廠商，積極協助國內中、小或新創企業加速成長。

根據統計，2022年整體中小企業家數以「批發零售業」占比最高達45.9%，同時，自2019至2023年的零售業網路銷售額從3,356億元擴大至6,364億元、年複合成長率近20%。

莊銘福也指出，台灣一年新創的公司行號加起來可超過10萬個商戶，量非常的大，其中需要開籌備處的約4.5萬戶左右，過去永豐銀在這些新創公司商戶的市占率約3%，今年1至7月已服務1300多戶，市占率提高至5%，希望到今年底前能有雙位數的增長。

永豐銀行表示，DA BOSS生態平台以具成長潛力的電商業者為主力服務對象；包括為協助業者於成立初期有效架設及管理網站平台，或進一步發展「經營網路社群」等營運策略，DA BOSS生態平台即與管理多平台銷售的Easystore及串接直播帶貨功能的就醬播共同合作，協助業者開拓市場、建立全方位電商策略。

永豐銀行指出，DA BOSS生態平台跨界首選業界知名合作夥伴，包括新竹物流、永豐紙業、鼎新電腦、AFTEE、伊洛帕科技、Pinkoi、人易科技NUEIP等，提供創業初期最需要的金流、物流、資訊流、銷售平台與行銷宣傳等，並可獲合作專屬優惠，減低創業初期負擔，一站式整合金流與創業資源。

另外，DA BOSS支持政府「女性創業飛雁計畫」，陸續舉辦財務規劃、資源整合等實務講座，協助女性創業；未來亦將整合同集團－永豐金租賃或永豐創投等，提供中小企業資金及機器設備融資需求，提供創業者多元整合加值服務。詳細內容請連結永豐銀行官方網站或「DA BOSS」專屬網站查詢。