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熱錢出走股匯齊跌 新台幣放量續貶收32.173元

中央社／ 台北10日電
市場靜待美國消費者物價指數（CPI）公布，熱錢先行回防，台灣股匯市今天同步下挫，新台幣兌美元放量續貶，今天收盤收32.173元，貶8.3分，台北及元太外匯市場總成交金額21.645億美元。路透
市場靜待美國消費者物價指數（CPI）公布，熱錢先行回防，台灣股匯市今天同步下挫，新台幣兌美元放量續貶，今天收盤收32.173元，貶8.3分，台北及元太外匯市場總成交金額21.645億美元。路透

市場靜待美國消費者物價指數（CPI）公布，熱錢先行回防，台灣股匯市今天同步下挫，新台幣兌美元放量續貶，今天收盤收32.173元，貶8.3分，台北及元太外匯市場總成交金額21.645億美元。新台幣貶勢洶洶，光是近2個交易日，就貶掉2.47角。

蘋果公司（Apple）推出新品，但未能激勵蘋果概念股表現，台股今天上下震盪達347.43點，最高觸及21324.43點，最低跌落至20977點，指數終場收在21064.08點，下跌80.36點。

台股續陷修正，加上美國關鍵物價數據公布在即，外資延續調節台股策略，今天續砍270億元，在匯市也大力匯出，導致新台幣貶勢難以踩煞車，今天開盤價為32.09元，而後一路下挫，連破32.1、32.2元兩道關卡。

外匯交易員表示，外資這兩天馬不停蹄匯出，加劇新台幣貶勢，上週五還在31元，轉眼間就貶破32.2元的心理價位，今天盤中最低觸及32.218元；出口商眼見匯價跌至波段低點，午後傾巢而出，進場拋匯，貶幅隨之收斂，但尾盤仍靠央行「神龍擺尾」，才得以收在32.2元下方。

外匯交易員指出，股市的AI題材退燒，目前尚無新的議題，導致台股陷入修正，外資也因美國聯準會政策會議即將舉行與關鍵通膨數據公布在即，先行回防，資金持續出走，導致台灣股匯同步走弱。

此外，從國際匯市來看，美元指數反彈之下，亞幣全數回檔，外匯交易員直言，新台幣跟隨國際盤走，台股又缺乏題材，短線看不到逆勢走揚的理由。

根據央行統計，美元指數今天續揚0.22%，人民幣微跌0.08%，韓元貶值0.23%，新台幣續挫0.26%，日圓貶值0.31%。

CPI 台股 外匯 新台幣 美國聯準會 蘋果概念股

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