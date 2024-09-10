快訊

被金管會要求補件…中信金聲明回應 曝未來以「中信新光」作為命名方向

2024美國大選最後決戰！一文回顧美國近10任總統 他們都曾創下這些紀錄

雙颱將生成！這日起濕答答 中秋天氣受1原因影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「房貸之亂」還沒完！住宅貸款平台揭露 多數銀行需排隊等撥款

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
曾敬德表示，從資料可看出銀行的房貸狀況吃緊，建議民眾可以找找純網銀、農漁會、保險公司等管道，尤其保險公司近期態度積極一些。情境示意圖，聯合報系資料照／記者林澔一攝影
曾敬德表示，從資料可看出銀行的房貸狀況吃緊，建議民眾可以找找純網銀、農漁會、保險公司等管道，尤其保險公司近期態度積極一些。情境示意圖，聯合報系資料照／記者林澔一攝影

根據銀行公會公布「銀行購置住宅貸款資訊彙總表」資料顯示，雖然絕大多數銀行都有可承作「購置住宅貸款」額度；不過從「備註資料」可發現，許多銀行都要排隊等待撥款，且現在銀行即使還有房貸額度，但也優先留給無自用住宅客戶申請。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房貸之亂已經引起政府高度關注，且從最新的房貸平台資料顯示，已經有多家銀行出現排隊現象，且歸納各家銀行狀況，普遍都還是把資金留給首購族群。

曾敬德指出，尤其有銀行表明符合首購貸款資格（含本人、配偶及未成年子女名下皆無自用住宅）為優先受理對象，自用住宅貸款則須視首購貸款承作後，尚有額度方才辦理，等於現在銀行房貸對於首購族友善，但因也出現資金排擠，非首購族要申請房貸可能面臨難度增加或利率較高的狀況。

曾敬德表示，從資料可看出銀行的房貸狀況吃緊，建議民眾可以找找純網銀、農漁會、保險公司等管道，尤其保險公司近期態度積極一些。

不過曾敬德指出，要留意現在銀行保守時，可能對於檢視客戶的財力狀況更為謹慎。另外銀行鑑價時可能也會趨保守，手上自備款要多準備一些。

房貸

延伸閱讀

《限貸風暴來了3-1》交屋高峰、新青安熱潮 撼動銀行水位

《限貸風暴來了3-2》央行伸手管房貸 專家：應說明規則

35家金融機構尚有房貸額度 部分須排隊撥款

買房給兒子卻登記準媳婦名下...分手怎麼辦？律師：還沒結婚都沒問題

相關新聞

熱錢出走股匯齊跌 新台幣放量續貶收32.173元

市場靜待美國消費者物價指數（CPI）公布，熱錢先行回防，台灣股匯市今天同步下挫，新台幣兌美元放量續貶，今天收盤收32.1...

「房貸之亂」還沒完！住宅貸款平台揭露 多數銀行需排隊等撥款

根據銀行公會公布「銀行購置住宅貸款資訊彙總表」資料顯示，雖然絕大多數銀行都有可承作「購置住宅貸款」額度；不過從「備註資料...

談「公公併」 合庫金林衍茂：銀行以外子公司可談 投信、創投要保留

合庫金（5880）董事長林衍茂今日表示，公股行庫之間「公公併」應是從銀行以外子公司執行較容易，但要達成「亞洲資產管理中心...

證交所、櫃買董事長雙雙揭露亞洲資產管理中心五大KPI目標

證交所董事長林修銘今日對外公開亞洲資產管理中心政策之下，未來證交所將實踐的五大KPI目標，包括2025年至2026年，主...

期許資產管理業成為台灣護國群山 國泰金總座李長庚提出五大建議

國泰金控（2882）總經理、行政院經發會顧問李長庚10日指出，期許資產管理業能成為台灣護國群山之一，需透過政府各部門與業...

證期局：兩年後投信資產規模成長3成 並開放台日跨境雙掛牌ETF

證期局長張振山今日具體指出亞洲資產管理中心的證投業三大量化目標指出，擴大券商資產管理，目標2年後投信顧資產管理規模增加3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。