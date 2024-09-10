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「房貸之亂」還沒完！住宅貸款平台揭露 多數銀行需排隊等撥款
根據銀行公會公布「銀行購置住宅貸款資訊彙總表」資料顯示，雖然絕大多數銀行都有可承作「購置住宅貸款」額度；不過從「備註資料」可發現，許多銀行都要排隊等待撥款，且現在銀行即使還有房貸額度，但也優先留給無自用住宅客戶申請。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房貸之亂已經引起政府高度關注，且從最新的房貸平台資料顯示，已經有多家銀行出現排隊現象，且歸納各家銀行狀況，普遍都還是把資金留給首購族群。
曾敬德指出，尤其有銀行表明符合首購貸款資格（含本人、配偶及未成年子女名下皆無自用住宅）為優先受理對象，自用住宅貸款則須視首購貸款承作後，尚有額度方才辦理，等於現在銀行房貸對於首購族友善，但因也出現資金排擠，非首購族要申請房貸可能面臨難度增加或利率較高的狀況。
曾敬德表示，從資料可看出銀行的房貸狀況吃緊，建議民眾可以找找純網銀、農漁會、保險公司等管道，尤其保險公司近期態度積極一些。
不過曾敬德指出，要留意現在銀行保守時，可能對於檢視客戶的財力狀況更為謹慎。另外銀行鑑價時可能也會趨保守，手上自備款要多準備一些。
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