快訊

被金管會要求補件…中信金聲明回應 曝未來以「中信新光」作為命名方向

2024美國大選最後決戰！一文回顧美國近10任總統 他們都曾創下這些紀錄

雙颱將生成！這日起濕答答 中秋天氣受1原因影響

談「公公併」 合庫金林衍茂：銀行以外子公司可談 投信、創投要保留

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫金董事長林衍茂（中）連同新任金控總經理蘇佐政（右）、合庫銀行總經理王淑芳（左）首度合體受訪暢談經營概況。記者林勁傑／攝影
合庫金董事長林衍茂（中）連同新任金控總經理蘇佐政（右）、合庫銀行總經理王淑芳（左）首度合體受訪暢談經營概況。記者林勁傑／攝影

合庫金（5880）董事長林衍茂今日表示，公股行庫之間「公公併」應是從銀行以外子公司執行較容易，但要達成「亞洲資產管理中心」目標，至少投信、創投及私人銀行要保留，對於其他子公司的併購或合併持開放態度。

林衍茂從合庫銀行董事長升任金控董事長以來，連同新任金控總經理蘇佐政、合庫銀行總經理王淑芳首度合體受訪暢談經營概況。林衍茂提到，現任兆豐金（2886）董事長董瑞斌對於「公公併」曾有以銀行以外規模較小的子公司先整併的討論，大家也認為是較可行的辦法，公股金控旗下銀行規模較其他子公司大非常多，以合庫而言，要達到台灣成為亞洲亞洲資產管理中心的願景，至少投信、創投及私人銀行要保留，協同發揮團體戰力。

他強調，至於證券、票券等子公司的合併持開放態度，但目前尚無相關標的討論，這也需要財政部的政策推動。 

併購 公股行庫 合庫金 財政部

延伸閱讀

蘇建榮：整合財管及資產管理兩大金流 成就資產管理中心

外資賣超270億元 這檔ETF卻居買超冠軍！還大買7檔金融股

證期局：兩年後投信資產規模成長3成 並開放台日跨境雙掛牌ETF

打造亞太資產管理中心 國泰金控總座李長庚提五大建議

相關新聞

熱錢出走股匯齊跌 新台幣放量續貶收32.173元

市場靜待美國消費者物價指數（CPI）公布，熱錢先行回防，台灣股匯市今天同步下挫，新台幣兌美元放量續貶，今天收盤收32.1...

「房貸之亂」還沒完！住宅貸款平台揭露 多數銀行需排隊等撥款

根據銀行公會公布「銀行購置住宅貸款資訊彙總表」資料顯示，雖然絕大多數銀行都有可承作「購置住宅貸款」額度；不過從「備註資料...

談「公公併」 合庫金林衍茂：銀行以外子公司可談 投信、創投要保留

合庫金（5880）董事長林衍茂今日表示，公股行庫之間「公公併」應是從銀行以外子公司執行較容易，但要達成「亞洲資產管理中心...

證交所、櫃買董事長雙雙揭露亞洲資產管理中心五大KPI目標

證交所董事長林修銘今日對外公開亞洲資產管理中心政策之下，未來證交所將實踐的五大KPI目標，包括2025年至2026年，主...

期許資產管理業成為台灣護國群山 國泰金總座李長庚提出五大建議

國泰金控（2882）總經理、行政院經發會顧問李長庚10日指出，期許資產管理業能成為台灣護國群山之一，需透過政府各部門與業...

證期局：兩年後投信資產規模成長3成 並開放台日跨境雙掛牌ETF

證期局長張振山今日具體指出亞洲資產管理中心的證投業三大量化目標指出，擴大券商資產管理，目標2年後投信顧資產管理規模增加3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。