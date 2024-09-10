談「公公併」 合庫金林衍茂：銀行以外子公司可談 投信、創投要保留
合庫金（5880）董事長林衍茂今日表示，公股行庫之間「公公併」應是從銀行以外子公司執行較容易，但要達成「亞洲資產管理中心」目標，至少投信、創投及私人銀行要保留，對於其他子公司的併購或合併持開放態度。
林衍茂從合庫銀行董事長升任金控董事長以來，連同新任金控總經理蘇佐政、合庫銀行總經理王淑芳首度合體受訪暢談經營概況。林衍茂提到，現任兆豐金（2886）董事長董瑞斌對於「公公併」曾有以銀行以外規模較小的子公司先整併的討論，大家也認為是較可行的辦法，公股金控旗下銀行規模較其他子公司大非常多，以合庫而言，要達到台灣成為亞洲亞洲資產管理中心的願景，至少投信、創投及私人銀行要保留，協同發揮團體戰力。
他強調，至於證券、票券等子公司的合併持開放態度，但目前尚無相關標的討論，這也需要財政部的政策推動。
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