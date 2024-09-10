蘇建榮：整合財管及資產管理兩大金流 成就資產管理中心
金融服務業聯合總會理事長蘇建榮今表示，金管會將整合財務管理及資產管理兩大金流，同時針對資產管理業者強化五大態樣，包括私銀行業務擴大機會、投信業者壯大發展計畫等，以成就我國資產管理中心。
蘇建榮於金管會主辦「打造亞洲資產管理中心政策與產業高峰論壇」致詞時表示，台灣有相當成熟的金融體系及穩定政治環境，加上很重要的是台灣的財富藏富於民，據報載本國銀行存款超過60兆元新台幣，加上財管部門達到70兆元；保險業資產達36兆元，還有證券及投信業，合計金融資產近130兆元。這些都是台灣能夠吸引國際資金和資產管理業者的各項優勢，如果能進一步推動市場開放，將有望邁向國際成為亞太最具競爭力的金融中心。
蘇建榮指出，行政院今年7月成立經濟發展委員會，將亞洲資產管理中心列為主要推動政策，透過跨部會溝通及合作逐步改善金融環境，突破限制，為國內及國外資金尋求投資機會。
蘇建榮提到，行政院秘書長龔明鑫曾表示，金管會將整合財務管理及資產管理兩大金流，同時針對資產管理業者推動具體措施，強化五大態樣，包括私銀行業務擴大機會、加值辦公室推動計畫、投信業者壯大發展計畫以及外國資產管理公司招商引資計畫等，以成就我國資產管理中心，期望能達到金管會的「二年有感、四年有變、六年有成」效果。如今台灣金融業正在亞洲資本市場非常重要轉捩點，唯有積極參與才能占有一席之地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言