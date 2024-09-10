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蘇建榮：整合財管及資產管理兩大金流 成就資產管理中心

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

金融服務業聯合總會理事長蘇建榮今表示，金管會將整合財務管理及資產管理兩大金流，同時針對資產管理業者強化五大態樣，包括私銀行業務擴大機會、投信業者壯大發展計畫等，以成就我國資產管理中心。

蘇建榮於金管會主辦「打造亞洲資產管理中心政策與產業高峰論壇」致詞時表示，台灣有相當成熟的金融體系及穩定政治環境，加上很重要的是台灣的財富藏富於民，據報載本國銀行存款超過60兆元新台幣，加上財管部門達到70兆元；保險業資產達36兆元，還有證券及投信業，合計金融資產近130兆元。這些都是台灣能夠吸引國際資金和資產管理業者的各項優勢，如果能進一步推動市場開放，將有望邁向國際成為亞太最具競爭力的金融中心。

蘇建榮指出，行政院今年7月成立經濟發展委員會，將亞洲資產管理中心列為主要推動政策，透過跨部會溝通及合作逐步改善金融環境，突破限制，為國內及國外資金尋求投資機會。

蘇建榮提到，行政院秘書長龔明鑫曾表示，金管會將整合財務管理及資產管理兩大金流，同時針對資產管理業者推動具體措施，強化五大態樣，包括私銀行業務擴大機會、加值辦公室推動計畫、投信業者壯大發展計畫以及外國資產管理公司招商引資計畫等，以成就我國資產管理中心，期望能達到金管會的「二年有感、四年有變、六年有成」效果。如今台灣金融業正在亞洲資本市場非常重要轉捩點，唯有積極參與才能占有一席之地。

財務管理 金管會 銀行業

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