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中國信託LINE官方帳號4.0版上線 900萬人加入

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）領先同業，於2014年推出「中國信託LINE官方帳號」，十年來持續提升金融服務，至今好友帳號數已突破900萬人次，今年再度升級，推出「中國信託LINE官方帳號」4.0版，利用人工智慧（Artificial Intelligence, AI）及大數據分析，新增個人化通知且強化交易安全性，提供中國信託銀行客戶無時不在、無所不在且最有溫度的服務。

中信銀行表示，數位金融服務的本質，是融入客戶的生活場景，長期觀察客戶使用習慣發現，超過62%的客戶習慣於固定時段回應LINE訊息，例如Y世代傾向下午回覆，Z世代則偏好在晚上，因此中國信託團隊利用AI及大數據資訊升級系統服務，優化「中國信託LINE官方帳號」。

最新推出的「中國信託LINE官方帳號」4.0版，可於客戶最適當的時間提供個人化所需訊息，藉由LINE高頻率使用的社群通訊特色，串接多項APP理財服務，即時提供客戶專屬的金融資訊，快速完成理財規劃。並整合即時數據與線上服務應用，自動偵測客戶線上服務需求，發送LINE訊息引導客戶完成線上申請，改善金融數位服務的即時性、完成率及互動率。

針對民眾最常使用的消費即時交易通知，中信銀行平均每月寄送超過8,000萬則LINE訊息，通知客戶消費交易通知，中信銀行運用AI技術打造商店名稱資料庫，目前已有95%交易能夠藉由「中國信託LINE官方帳號」4.0版訊息顯示商店名稱。更以客戶視角建構安心消費保障旅程，首創數位直通報案，若非本人交易，可利用於LINE即時通知中通報，立即阻擋風險，大幅度提高交易安全性與便利性。

中信銀表示，已綁定「中國信託LINE官方帳號」的客戶，使用中國信託ATM存款、提款及轉帳等交易，可將紙本ATM交易明細和酷碰券，轉化為LINE即時通知與電子優惠券，一年可省下約8,500萬張紙，堆疊高度超過16棟台北101大樓，積極響應2050淨零排放目標。

ATM LINE 中信銀行 中國信託商業銀行

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