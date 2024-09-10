LINE Pay攜手旅遊娛樂行程平台Klook 推「找體驗」服務
看好近幾年台灣旅客積極出遊，除了既有的付款與金融等服務，行動支付領導品牌LINE Pay攜手全球領先的旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook推出「找體驗」服務，打造新的生活娛樂入口，擴充更多娛樂和旅遊等消費場景，用戶透過LINE Pay可以完成Klook海內外各式體驗預訂與支付，包括預訂熱門遊樂園門票。
旅客目前透過「找體驗」入口瀏覽Klook商品，包含飯店、租車、交通、體驗行程、景點門票、eSIM等，使用LINE Pay優惠券或LINE POINTS折抵消費、管理行程。
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