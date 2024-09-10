證交所、櫃買董事長雙雙揭露亞洲資產管理中心五大KPI目標

證交所董事長林修銘今日對外公開亞洲資產管理中心政策之下，未來證交所將實踐的五大KPI目標，包括2025年至2026年，主動式及多資產ETF（指數型股票基金）合計上市檔數達18檔，總資產規模達1200億元。另外，基金架構REITS（不動產投資信託基金）預計上市檔數3檔，或總資產規模達225億元。

其他目標包括上市公司揭露提升企業價值具體措施家數，在2025年、2026年占比分別達10%、15%、和新興產業申請上市的家數在2025年和2026年，分別有4、5家，或市占比達20%、22%。

櫃買中心董事長簡立忠則訂出目標，未來推動中小微企業進入創櫃板，新增登錄與申請輔導目標家數2年內成長1倍；他也表示，以及債券ETF也會訂KPI目標，115年資產規模達800億元，永續債券市場未來六年，2029年達1800億元發行量。

林修銘表示，最近一年的ETF成長量，全球20%多，台灣將近60%成長率，且台灣自從首檔ETF推出以來，市場量已有13倍的成長量。他也預告，短期內就有台日互相掛牌的ETF。且對台股指數或建結台股ETF的商品，也將吸引更多國外資金投入台灣，也發展永續合作的指數。並會協助券商優分戶帳作業功能，且和日韓星證交所不只互訪，也進行商品技術人才的交流。