期許資產管理業成為台灣護國群山 國泰金總座李長庚提出五大建議

國泰金控（2882）總經理、行政院經發會顧問李長庚10日指出，期許資產管理業能成為台灣護國群山之一，需透過政府各部門與業界共同努力合作、調適法規環境，留下國人財富、吸引外資，致力將台灣打造成亞洲資產管理的重鎮之一。

李長庚今天赴「打造亞洲資產管理中心政策與產業高峰論壇」進行專題演講。

對於打造台灣成為亞洲資產管理中心，身為國泰金總經理，李長庚提出實務上的五大建議：一，國人擔心退休儲備不足，何不開放勞退自提自選標的；二，參照日本NISA（個人儲蓄帳戶），以「台版個人投資儲蓄帳戶」（TISA）鼓勵投資及退休儲備；三，參考新加坡利用證券化商品，進一步做大資本市場；四，利用壽險資金做大投信當平台，吸引人才及第三方資金；五，培育人才，請政大國際金融學院與中山大學國際金融研究學院，對接主管機關亞洲資產管理中心的規劃，開立亞洲資產管理中心專業學程培育人才。

李長庚提出，期許資產管理成為台灣護國群山之一的「願景」，可進一步提升金融服務產業產值及競爭力，這不僅是金融業的跨越，更是台灣經濟邁向全球新高度的關鍵一步。

李長庚今天在「打造亞洲資產管理中心政策與產業高峰論壇」演講時提到，打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會已經講了20年，「革命尚未成功、同志仍須努力」；而金管會主委彭金隆的EQ非常好，當大家問他，這個議題已經講了20年，卻一直沒有進展時，彭主委妙答「我們已經準備了20年」。

李長庚說，不是台灣的超級有錢人不愛台灣，而是法律的規定，讓台灣的有錢人不能愛台灣，必須跑到香港、倫敦等地的家族辦公室，才能達到財富傳承需求；台灣藏富於民，對於發展資產管理業務大有潛力，對於台灣推動亞洲資產管理中心的願景，大家充滿期待。