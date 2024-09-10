證期局：兩年後投信資產規模成長3成 並開放台日跨境雙掛牌ETF

證期局長張振山今日具體指出亞洲資產管理中心的證投業三大量化目標指出，擴大券商資產管理，目標2年後投信顧資產管理規模增加30%、OSU（國際證券業務分公司）經紀業務規模增加8成、高資產客戶業務量成長30%。

張振山表示，有三大計畫，包括本國投信壯大計畫、股市壯大計畫（包括跨國合作及掛牌、新興產業上市櫃）、擴大證券商資產管理業務（以客戶為中心的業務營運模式、OSU吸引台商資金回流、促券商的創投及私募股權基金業務）。

而壯大投信的三大目標包括了預計2年之後投信顧資產管理規模增加30%、二年至四年有首檔主動式ETF（指數型股票基金）和REIT（不動投資信託基金）商品掛牌交易、配合修改12項法規及6個函令。

證期局的留財引資規畫，還包括鬆綁全委法規、協同政府基金委外代操的誘因、協助投信爭取國外全委、開放投顧事業可為家族辦公室提供顧問服務，及架設私募基金平台加速款項交割效率。

壯大股市方面，張振山指出，預計開放台日跨境雙掛牌ETF（修改1函令）、113年下半年已和菲律賓交易所簽MOU（合作備忘錄），推動2年內有首檔的台日跨境雙掛牌ETF，及未來六年內新經濟產業，如綠能環保、數位雲端、生技醫療、國家戰略核心產業等的上市櫃掛牌家數逐年增加。此外，也要擴大券商資產管理，目標2年後OSU經紀增加8成、高資產客戶業務量成長30%。