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打造亞太資產管理中心 國泰金控總座李長庚提五大建議

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰金控總經理李長庚。圖／本報資料照片
國泰金控總經理李長庚。圖／本報資料照片

經發會顧問、國泰金控總經理李長庚今日針對亞太資產管理中心的願景，提出五大建議，其中他強調，包括TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）、證券化的所有人持有上限、以及保險業者代投資10%的限制，都應打破，才有更多發展的空間。

李長庚在亞洲資產管理中心高峰論壇上指出，亞洲日本、南韓等國，只有台灣，外流資金是留在本國的三倍。他指出，這幾年，日本的金融服務提供法，改採負面表列，而南韓用概括式方法作表列，因此，負面表列會讓金融商品開放有更大的彈性來做資產管理中心。

他表示，稅制上，因為有很強的製造業，因而不能只考慮到金融服務業，例如，道路系統對製造業空間，但仍要有稅制戰略的思考。

李長庚提出五大建議，包括：1、國人擔心退休準備不足，何不開放勞退自提自選方案，例如有7成民眾已贊成推雙軌制，保有現行政府的保證收益機制，另開放自提自選，例如，光是盯指數，就可超過政府基金操盤的倍餘利得，例如，勞退基金操盤績效為4.76%，但台股大盤上漲超過11%，開放自選方案的效果亦高下立見。

2、參照日本的NISA（少額投資非課稅制度），以TISA鼓勵投資及退休儲備，對稅制影響又小，五年才能享列舉扣除好處，也讓年輕人學習理財為退休作準備、減緩政府負擔。他也強調，2017年顧立雄主委時代，就在徵詢TISA，已五年，到現在還沒通過，很可惜。

3、參考新加坡稅用證券化商品進一步作大資本市場，讓證券化機制上架更多金融商品，以有資金去處，例如，債券ETF（指數型股票基金），保險公司投海外，但當投信去作包裝，就可把保險公司的部位包裝為債券ETF，並分散，很多民眾也可買保險發行證券化商品。台灣在2003年通過Reits（不動產投資信託基金）條例，但至今，不論檔數與金額都遠小於其他國家，應去思考哪裡出問題？

李長庚表示，因為仍從正面表列、房地角度來思維，手上有三筆不動產，拿出來保留30%、40%，尤其若只有10%能持有，一定把最不好的拿出來，否則就不發，對發行人而言就沒有好資產拿出來的誘因。

4、利用壽險資金做大投信當平台，吸引人才及第三方資金。和投信作整合，更可收整合效應，國泰人壽即如此，把一部分的投資團隊也轉到投信。例如，8月5日，若投信幾十檔基金一開盤就執行停損，就更能對台積電等龍頭股止跌。另外李長庚也指出，任何單一公司的投資不能超過10%，以及接受委外合計也只能10%的規定也要改。若十家保險公司，10家加起來是10%，我自己投資是10%，但其他委外的我只能為每家投1%，只有台灣有此規範，不應只有經營權之爭來做這種限制，使得資產管理長不大。

5、培養人才，由國際金融學院開立亞太資產管理中心專業學程。

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