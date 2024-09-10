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魏啟林：發展亞洲資產管理中心 五大重要願景

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國票金控董事長魏啟林。圖/本報系資料照片
國票金控董事長魏啟林。圖/本報系資料照片

經發會顧問、票券公會理事長也是國票金控董事長魏啟林今日指出，台灣有五大可建構資產理中心的要件，包括已有境外金融中心的架構、具有龐大本地資金池、海外資金進出便利性等，另外，台股市值已有67兆元，上櫃債券也有17兆元，且積極開放金融商品，包括ESG之 ETF（指數型股票基金）、另類投資、Reits（不動產投資信託基金）等，並擴大以本國為總部的資產管理公司規模，並吸引國際大型資產管理公司來台駐點。

願景上，魏啟林認為有五大，包括資產管理中心可使台灣強化亞洲金融資源的聚落效應、有強大的金融資源配置及籌資能力、透過OBU（國際金融業務分行）、DBU（外匯指定銀行）的彈性連結加速國內外資金直接投資國內產業、建立新創產業籌資平台將國內創新公司推廣到國際市場、新創公司的籌資管道可走雙掛牌國際化路線，或是ETF+ETF連結基金。

魏啟林也指出，包括本國國際性科技公司的境外國際資金調度與管理機制在此平台的運作、雇用本國年輕人擴大就業機會、提升各附加價值來打破服務業低薪現況、並加速達成我國新南向政策與協助亞洲供應鏈建立提出台灣在亞洲金融的地位，也是資產管理中心平台成立的重要願景。

ETF 願景

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