打造亞洲資產管理中心 彭金隆揭示跨部會合作重點並研議「金融特區」

對於打造亞洲資產管理中心，具體推動跨部會的合作，金管會主委彭金隆今日在亞洲資產管理中心高峰論壇具體揭示第二階段跨部會合作，將包括：友善經商的生活環境、信託法制、租稅優惠及補助、外匯管理彈性、退休基金委外誘因、外人就業永居條件的放寬等六大項，是第二階段的重點。同時，金管會也將研議為此成立「金融特區的可行性」。

金管會主政的政策上，彭金隆指出四大面向和具體的政策內容，包括資金投入公建（公建與商品開發規畫專案、推動公建和高齡社會投資、推動策略性投資項目、reit推動專案）、壯大資產管理計畫（包括壯大本國資產管理規模、擴大外國資產管理業投資、研議金融特區的可行性）、普惠永續融合計畫（支持台灣個人投資儲蓄帳戶、永續綠色金融商品推動、資產管理人才培訓）、財富管理促進計畫（推動私銀、家族辦公室、精進國際金融業務分行）、擴大台灣投資計畫（擴大投資創投與新創、資本市場壯大、資本市場國際合作、不動產投資信託推動專案）。

彭金隆並且分別介紹亞洲資產管理中心的三階段目標，首先二年有感目標：包括法規鬆綁、市場調整、跨部協調，他也特別指出，三業務局已調整40個法規；四年有變，則力求資產管理規模，市場參與者大成長；六年有感：則重視國際認同有區域競爭力，彭金隆也表示，上述都會有具體KPI。

彭金隆指出，台灣資本市場已有相當國際競爭力，今年以來大盤上漲158%，半導體產業市值占比領先全球，財管規模已有1.87兆元，基金市場從103年起成長340%，ETF（指數型股票基金）規模亞太居冠，而面對全球競爭，光是只有天時不夠，要有明確定位。

彭金隆也特別強調，推動亞洲資產管理中心，並非要取代哪個國家，新加坡與香港，有稅負、外匯、及語言優勢，吸引外資引入大量金流，此外，如日本模式，去年大量提倡新資本主義，以資產管理立國，是可以借鏡的。

他分析，台灣雖有限制，但也有優勢，例如，具競爭力產業優勢、民間財富、快速上升的投資動能，持續成長的發展願景等是台灣四大優勢，因此，要「留財」與「引資」並重，投資台灣支持產業發展為核心特色。

彭金隆指出，亞洲資產管理中心的推動有五大面向，包括人、錢、商品、機構、誘因五大要素，首先，台灣有眾多高資產個人及家族，豐沛的機構法人，退休基金及本國法人自然人，都是資產管理的對象，及國外客戶如台商及外國機構法人與高資產個人、家族，最重要仍在留住本國財富，在台理財。

在金流上，彭金隆指出，要更強化資產管理，也要非常多元積極的機構來參與，私人銀行、家族辦公室、本國資產管理公司、外國資產管理公司、創投私募基金等，都是金管會要壯大及大力促成的多元化機構發展模式，並要開發更多有國際競爭力的投資機會，及人才流通、行政誘因等，這些一定會有政府政策的支持。金管會也有彈性及透明的法制監理予以強化。