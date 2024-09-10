提升大台中服務 新安東京海上產險南屯服務中心開幕

新安東京海上產險旗下南屯服務中心於10日正式開幕，為大台中地區第八個服務據點，以高規格設計的專業服務區域、24小時不間斷的理賠現場服務，為中部地區民眾打造更安心的生活環境。

新安東京海上產險自1999年成立以來，在台灣深耕25年，服務網路遍布台灣深入各縣市，全國已經有6個分公司、27個服務中心，與周遭地區客戶一同成長茁壯。

新安東京海上產險表示，南屯服務中心位於蓬勃發展的精華區域，除坐擁文心森林公園、豐樂雕塑公園、筏子溪水岸廊道，又緊鄰中科、精密機械科技創新園區，近年成為年輕工作人口移居熱點，也是台中市公共設施發展最密集的地區。新安東京海上產險看好南屯區持續發展，地理位置優越，又有完善的交通優勢，周邊更雲集多家知名車商以及國銀，是拓展保險業務的絕佳據點。

新安東京海上產險期盼透過南屯服務中心的設立，提升南屯及周遭烏日、西屯及大肚區的保險服務與理賠效率，強化周圍車商、金融據點、保經通路及職團的服務品質，以優質的服務態度建立良好口碑。中心內部設有先進的客戶服務區域，提供專業的保險諮詢、理賠服務及各類保險產品介紹。