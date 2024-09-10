蘇建榮：台灣挾130兆金融產業資產 為發展亞洲資產管理中心優勢

金管會今天舉辦「打造亞洲資產管理中心政策與產業」高峰論壇，金管會主委彭金隆、金融總會理事長蘇建榮和金融產業全體公會理事長都與會。對此金融研訓院董事長、金融總會理事長蘇建榮指出，台灣的財富藏富於民，本國銀行存款已超過台幣60兆，合計財管部門已有70兆，壽險資產36兆元，加計證券投信業，則共130兆金融產業的資產，這是台灣的優勢。

蘇建榮指出，若能進而推動市場開放，將有望邁向國際成為亞太最具競爭力的金融中心，行政院今年7月也成立經發會，將亞洲資產管理中心列為重要政策，通過跨部會溝通及合作，逐步改善國內金融環境，為在國內外資金尋求投資機會。

蘇建榮表示，政府已有家族辦公室的推動計畫，本國投信業者壯大計畫，外國資產管理的招商引資，等，金管會也希望以六年為期，推動「二年有感、四年有變、六年有成」的亞洲資產管理中心政策。

他指出，面對此機遇與挑戰時刻，台灣金融業在亞洲市場為重要轉捩點，唯有積極參與，才會有一席之地。金總也將協助政府積極推動各項措施來推動此政策使台灣在國際舞台發光發熱，達成留才為主、引資為輔、投資台灣特色的三大目標。