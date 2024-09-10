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打擊跨境詐欺 卓榮泰提五大策略、深化國際合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰10日出席「2024國際警察合作論壇－打擊跨境犯罪研討會」時，首先歡迎現場來自全球39國、200多位貴賓與會。此次聚焦科技執法、法律修訂、建立情報共享、公私部門合力、深化國際合作等5大重點，期盼藉由各國檢、警、調、廉等各部門同仁共同協力，有效打擊跨境犯罪，為各國人民贏得最終的勝利

卓榮泰指出，在全球化時代，跨國犯罪組織日益壯大，犯罪手法亦不斷翻新，利用各種先進技術，持續侵害全球善良人民的基本權利，沒有任何一個國家可以獨自應對，因此國際合作已成為打擊跨境犯罪的關鍵作為，各國必須聯合起來，善用彼此的經驗及能力，共同為人民守護正義的防線。

卓榮泰表示，今日研討會聚焦在5項重點，首先是「科技執法」，鑑於5G、人工智慧（AI）等新興高科技興盛發展，就連詐騙集團也運用先進技術犯罪，因此政府應提升及強化科技執法能力；其次是「法律修訂」，各國應在彼此的法律基礎上進行跨國法律框架的建構，如此才能依循共同的法律規範，展開合作，滴水不漏地防範詐騙集團；第三是「建立情報共享」，各國須共享有關跨境犯罪的新興手法、犯罪組織與首腦行跡等各項情報，以採取最有效的因應作為；第四是「公私部門合力」，透過政府與民間攜手合作，發揮整體戰力，以有效因應詐騙集團強大勢力；最後則是「深化國際合作」，藉由各國檢、警、調、廉等各部門同仁相互交流與經驗傳承，以強化跨境打擊犯罪的力道。

最後，卓榮泰重申，跨境犯罪沒有國界與地域之分，各國人民對跨國犯罪集團都深惡痛絕，因此在這場正邪善惡之間的長期鬥爭中，政府必須站在光明面打敗黑暗勢力，為人民贏得最終的勝利，相信藉由各國協力，共同打擊跨境犯罪，勝利必將屬於光明的一方。

勝利 卓榮泰 詐騙集團

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