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《限貸風暴來了3-2》央行伸手管房貸 專家：應說明規則

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
圖為中央銀行。面對銀行不動產放款水位接近上限，實際上也使得愈來愈多民眾反應「貸不到款」，央行與金管會也都出手。（Photo on WikiCommons）
圖為中央銀行。面對銀行不動產放款水位接近上限，實際上也使得愈來愈多民眾反應「貸不到款」，央行與金管會也都出手。（Photo on WikiCommons）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

面對銀行不動產放款水位接近上限，使得愈來愈多民眾反應「貸不到款」，央行金管會也都出手，裁示銀行不得對首購族限貸。對此，淡江大學財金系教授李沃牆認為，當初美國次貸風暴不動產放款比重也超過3成，所以央行確應提出警示。但馨傳不動產智庫執行長何世昌則呼籲，央行應將「總量管制」的目標講清楚。

金管會銀行局副局長林志吉曾表示，各銀行應依據存款增長、房貸償還量以及自用住宅貸款的需求，來估算可承擔的房貸額度，定調優先將額度給「第一個是首購，第二個是自用住宅貸款，第三個是已經承諾的貸款案件」。

央行警惕房貸水位

針對銀行不動產放款比重接近滿水位的狀況，李沃牆贊同央行考量到市場風險並提出預防警示的措施。他提到，2008年美國次貸風暴時，不動產放款比重超過30%，因此央行的警示能讓銀行在放款時更加謹慎，可能通過延長放款期限、提高利率或取消部分放款來應對。

然而，銀行限貸的舉動引發民眾的不滿，甚至導致民眾陷入違約的風險，這時政府就被迫進行溝通，更祭出行政措施，所以央行才會裁示對首購族、新青安貸款、自用住宅與已承諾貸款等狀況，銀行不得限貸。

遊戲規則沒說明白？

對此，何世昌表示，其實銀行在6、7月就已經有自發性的限貸令，央行找國銀高層「喝咖啡」，就是希望能降低不動產的放款集中度，然而央行沒有劃下紅線，如「管理不動產貸款總量」與「不動產放款集中度」的具體標準都沒有，最後只會使得銀行核貸上更加保守。

他認為，這將導致銀行在不動產放款更加混亂，甚至演成扞格的政策，如在房貸額度有限的狀況下，銀行自然會挑選還款能力佳、違約風險較低的客戶，並不傾向核貸給風險較高的首購族。但現在金管會卻要求銀行要優先貸款給首購族，最後就會導致銀行陽奉陰違，以「拖字訣」等方式變相減少首購族的貸款。

何世昌表示，因為央行也沒有紅線，才會使得銀行不知所措，他認為政府應該把政策規則與標準都講清楚。

金融業者自主管控

前淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰則認為，央行的想法其實很簡單，不動產放款比例上限明定在法律規範中，金融業者應自主管理，透過授信原則拒絕高風險貸款、吸引市場資金增加存款，以及擴大放款基數等方式，來保持不動產放款比例在合理範圍內。

他強調，未來貸款還是會受到銀行自主的限制，預計許多建商、土建融會遇到不少流動性的風險，但不至於演變成系統性風險，所以央行不應有太強硬的手段，讓金融業者得以自主管控。

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