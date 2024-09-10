《限貸風暴來了3-3》貸款之亂難撼房市熱 民眾須自求多福
【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】
銀行浮現限貸令，房市銀根被掐住，是否造成房市寒冬？台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐認為，大建商、預售屋受到影響較小，不易造成房價下修。前淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰則認為，蛋黃區利多空間猶存，降價空間不大，反而是炒作過剩的蛋白區可能因為資金不足，遇到斷頭的狀況，但市場也能回歸理性。
預售屋不受影響
張旭嵐於專欄指出，政府出手掐銀根，對於需要貸款購屋者，貸不到或是很難貸，箭在弦上，來不及煞車的購屋族，要不就是認栽違約，賠上訂金，或者選擇咬牙吞下高利率房貸，當然接下來「即買即貸」的成屋市場，交易步調將受到衝擊。
房價震盪卻不下跌
「限貸已經是打炒房的最強絕招，之後央行再出什麼政策，殺傷力都沒有那麼大，」馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，這次限貸的狀況一定會導致房市出現短期震盪，例如房價漲幅壓縮，但因為經濟展望穩定，所以房市的多頭局面仍沒有改變。
他進一步指出，過去一旦出現限貸的狀況，房市都會隨即降溫，主要原因就是擁房大戶會出現「逃命潮」，釋出房屋增加市場供給。但這次限貸卻沒有出現逃命潮，是因為出現「房地合一稅」與「預售屋禁止轉售」等狀況，導致市場沒有賣壓，很難形成供給過剩、房價下跌的局面。
爭取更多交屋期
莊孟翰指出，都市蛋黃區因為產業與交通建設的投資，仍有利多的空間，預計房價不會受到太多影響；但許多蛋白區都是由投機客炒作，加上代銷業飢餓行銷炒作，導致這些地區的房價高漲，但現在因為限貸令導致貸款成本高漲，非理性的炒作行為也有望消退，這些地區有望回歸市場機制，房價就有下跌的空間。
買房應評估還款能力
至於購屋族貸款壓力遽增的狀況，莊孟翰提到，要是民眾遇到貸款被取消、貸款成數下降等狀況，可能就會遇到違約的問題，最高可能要被建商沒收15%總價金的高昂費用，所以民眾簽約時，也要盡可能爭取更長的交屋期。
淡江大學財金系教授李沃牆呼籲，買房子還是要評估還款能力，房貸基本上不超過可支配家戶所得的1／3，尤其民眾更不宜看到政策利多，就「為了買房而買房」的狀況，甚至走上不正當的融資管道，導致財務危機。
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