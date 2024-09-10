外商台灣分公司倒帳 安泰銀：將展開訴追程序

走進台銀董事長凌忠嫄的辦公室，就好像走進了一間雅致的書房。她每日伏案批註公文的桌上，擺上了一顆碧綠色的奇石，上頭的紋路恰似連綿的山巒，鄰近的小桌還有一顆同樣山水盎然的青翠石頭，及一部《金剛經》。

2024-09-10 10:15