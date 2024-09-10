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外商台灣分公司倒帳 安泰銀：將展開訴追程序

中央社／ 台北10日電

近日金融市場傳出，有一家香港商台灣分公司倒帳，銀行成為苦主。金管會今天證實有收到銀行通報重大偶發案件，主辦聯貸案安泰銀行則說明，身為管理行會展開訴追程序。

近日市場傳出，香港商台灣分公司發生倒帳，該聯貸案額度為新台幣76億元，參貸行包括永豐銀行、國際票券、兆豐票券、新光銀行、大中票券、合庫票券及全球人壽。

金管會官員今天證實有收到銀行通報重大偶發事件，據悉，該筆聯貸案可動撥額度為76億元，但該案實際動撥金額尚未達76億元。

主辦聯貸案的安泰銀行則說明，該借戶逾期無法履債，身為管理行會展開訴追程序，擔保品為台中七期的優質住宅，擔保力足夠，不致於有損失，對債權有保障。

安泰銀行 聯貸案 金管會

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