安泰銀主辦港商聯貸淪呆帳 百億台中豪宅將拍賣抵債

安泰銀行（2849）主辦港商新朗興業聯貸案因到期借戶無力還款，60多億元聯貸已經淪為逾放，在聯貸銀行團逾九成同意後，安泰銀已經向法院聲請確保債權，獲裁定後將對持有擔保品、也就是位於台中七期特區豪宅「新朗日匯」的尚未出售餘屋，進行法拍以抵債，目前初估餘屋量市值至少90億元以上甚至上看百億。

安泰銀行對此回應表示，因借戶逾期無法履行債務，安泰銀做為主辦與管理銀行，已展開依法追訴程序。聯貸案擔保品為台中七期優質住宅，擔保力足夠，因此不致損失債權。

安泰銀行是在2020年統籌主辦香港商新朗興業台灣分公司新台幣76億元聯貸案，參貸金融業者除了永豐銀行、新光銀行等銀行業者外，票券業有國際票券、兆豐票券、大中票券、合庫票券，以及全球人壽，一共八家金融業者參與聯貸，當時並因為其擔保品為為台中七期「新市政」建案，此案位在台中市七期新市政中心，具地段保值優勢的豪宅案，因此金融機構當時踴躍參貸並超額認貸達1.3倍之多。如今貸款到期展延又屆期，新朗興業尾款本息仍無力償還，因此經聯貸機構會商後，決定打入逾放展開債權追討，主辦行安泰銀一方面向法院聲請裁定，也同步向金管會陳報「重大偶發事件」。

據了解，新朗興業無力償債，其實參貸機構在聯貸契約屆期時多少心裡有數，因為新朗興業隸屬香港鵬榮集團控股公司100%轉投資，該集團總裁為馬廷海，而馬廷海即為之前鬧出股東內鬨甚至中資介入的台北市新地標「台北天空塔」的大股東之一，而之所以傳出中資介入，就是因為馬廷海與港商華泰證券、美商Tor Capital的債務糾紛同樣無力償債，因此華泰證券等主張其債權而進駐台北天空塔開發商的上層控股公司董事會所致。

台北天空塔爆發糾紛在前，當時就傳出馬廷海相關的新朗興業聯貸恐受波及，結果聯貸最終無法償還本息，屬重大違約，聯貸金融機構會商決定主張契約到期追討債權，聯貸動撥未償還餘額還有約60餘億元。

不過，由於當時設定抵押品「新市政」建案即「新朗日匯」豪宅的待售餘屋，據悉，目前該案的待售餘屋尚有上百戶，以每戶均上百坪的豪宅規格，以及目前該案與區域行情、實價登錄等資料來看，初估擔保品的市值可望在至少八、九十億元甚至上看百億，遠高於債權餘額。