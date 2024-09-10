35家金融機構尚有房貸額度 部分須排隊撥款

市場頻傳房貸荒，根據銀行公會最新統計，全台35家金融機構有還可承作購屋貸款的額度。不過，部分銀行表明額度有限、或須排隊撥款，甚至要排到明年1月，另有民營銀行喊出「無自用住宅」購屋貸款利率2.6%起。

今年上半年國銀房貸餘額增速猛，截至6月底全體銀行不動產貸款集中度逼近歷史高點。同時，國銀基於銀行法第72條之2規定，進行風險調控，卻衍生民眾排隊等房貸、撥款卡關等問題。

考量資訊透明公開將有助民眾決策，金管會決議請銀行公會協助建置「銀行購置住宅貸款資訊揭露專區」，希望每週更新各家銀行是否還有承作購置住宅貸款額度，並要提供聯繫窗口確保專線暢通，便利民眾查詢並向銀行洽詢。

根據銀行公會網站上最新揭露的「銀行購置住宅貸款資訊彙總表」，33間公民營銀行、中華郵政公司以及全國農業金庫還有可承作「購置住宅貸款」的額度，各銀行也提供電話聯繫管道供民眾諮詢。

不過，有部分銀行明確指出，新案受理需視額度使用情形排時程撥款，或因進件量大，審核時間較長，需視資金狀況依序撥款。安泰銀行更直接表態，「額度有限無法保留」，遠東銀行則表明，須排隊撥款，現行排隊撥款已到明年1月。

在「無自用住宅」購屋貸款利率方面，玉山銀行喊出2.6%起，高於市場上的一般首購行情價2.185%至2.5%；玉山銀也定義，「無自用住宅」是借款人名下無不動產（依國稅局「總歸戶財產查詢清單」判斷），且聯徵無不動產擔保貸款者。

同時，各銀行配合政府政策，將優先承貸首購族、自住者、已准額度及完成抵押權設定者等；針對已簽約客戶，也會依客戶約定的交屋時程，完成撥款作業。