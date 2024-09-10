瀚亞AI投資高峰會：亞洲科技機會浮現

儘管科技股近期進入盤整階段，但國內科技話題依舊火熱，不僅有SEMICON半導體論壇舉行，多家外資券商看好科技股後市表現。擁有完整科技基金產品的瀚亞投信日前與媒體合辦投資高峰會，聚焦在AI科技議題，並邀請產學界重量級來賓進行專題演講，不約而同地認為亞洲科技將會是下個主戰場，同時也將衍生出許多的投資機會。

瀚亞投信這場「AI來襲 聚焦亞洲科技力」高峰會由瀚亞投資（新加坡）成長型股票團隊主管蔡政佑，以及瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平出席，暢談亞洲市場的科技投資趨勢，產學方面則有資策會產業情報研究所所長洪春暉、實境共創股份有限公司總經理周佳君參與，重量級講者齊聚為AI科技的應用與投資機會進行專題演講。

其中，長期研究亞洲股票的蔡政佑認為，亞洲是全球成長最快的經濟體，根據Bloomberg統計，亞洲地區(不含日本)從2022年至2026年整體GDP成長年增率都有望達4%以上，但亞洲各國股市本益比仍低於歷史水準，意味著提供投資人具吸引力的投資機會。

蔡政佑觀察到，日本、印度及台灣的資本市場相當活絡，而整個亞洲地區佔全球新股發行IPO的大多數份額，統計在IPO後的報酬分布表現，明顯以相對正報酬區間多於相對負報酬區間，這也讓主動型投資人有機會透過選股來增加超額報酬。

另根據歷史經驗，相較於在經濟成長年度發行的IPO公司，處在經濟緩慢週期發行IPO的公司反而可提供更多的超額報酬機會；也就是說，疲軟的經濟，對布局IPO新股的投資人而言，或許是件好事。而瀚亞投資(新加坡)擁有資本家(ECM)的專家團隊，與主要投資銀行維持良好合作經驗與關係，更能深入這些機會。

瀚亞投信將於9月23日起募集「瀚亞亞洲科技資本家股票基金-A與SA級別」，除了聚焦亞洲科技股之外，也提供投資人可參與亞洲科技初級市場的難得機會。該檔基金也喊出BIG三大特色，包括集結集團跨國資源與在地經驗的Best Idea-精選在地亞洲科技股，參與亞洲科技新股上市IPOs的兩大雙引擎，可望為投資人尋找Growth亞洲成長，順勢增加超額報酬的機會。

擬任瀚亞亞洲科技資本家股票基金-A與SA級別經理人林元平表示，亞洲科技公司正在積極拓展全球與亞洲在硬體與軟體的強勁商機，AI供應鏈所涵蓋的半導體材料與製造、零組件、硬體、互聯網與電商、軟體與內容等，環環相扣下，讓亞洲科技在AI供應鏈上扮演關鍵角色。

瀚亞亞洲科技資本家股票基金-A與SA級別提供豐富幣別，並有Ａ累積及S Ａ累積後收級別，讓投資人有多元的參與機會，將於9月23日起至9月27日期間展開募集，保管銀行為永豐銀行，投資人可洽詢銷售機構。