壓力破表！國人平均房貸突破千萬 房仲：解約增多
根據中信房屋統計聯徵中心資料指出，今年第二季新增房貸件數達65,143件，平均購屋總價鑑估值為1,399萬元，平均房貸金額達1,016萬元，均創下歷史新高，其中，平均房貸金額首次突破千萬大關，顯示購屋民眾面臨的壓力之重。
與10年前相比，申貸件數增加了29,291件，增幅達81%，幾乎翻了一倍，平均購屋總價鑑估值增加404萬元、增幅40%，平均房貸金額則增加339.9萬元、增幅50.3%。
中信房屋研展室副理莊思敏表示，在新青安、股市獲利、通膨預期、科技題材、新案交屋等多重因素的影響下，第二季房市熱度延續了第一季的強勁走勢。
根據內政部統計，今年第二季度全台建物買賣移轉棟數達95,765棟，相較於去年同期74,651棟大幅28%。
隨著房市交易量持續攀升和房價的持續上漲，申貸件數、平均購屋總價鑑估值及平均房貸金額也同步創下新高，目前國人平均需要承擔約1,016萬元的房貸，相較2015年第二季676.1萬元，增加了339.9萬元，成長幅度超過5成。
莊思敏指出，房價急劇上漲直接推高了每筆房貸的金額，加大不動產放款比率，使得央行不得不提高警惕，下令要求國銀降低房貸水位。在銀行收緊房貸資金之後，買方進場信心大受干擾，近期解約案件頻繁發生，引發市場恐慌。
她表示，儘管央行要求銀行優先放貸給自住及首購族群，但銀行仍受到「不動產放款天條」的限制，操作空間相對有限。部分銀行現在已經暫停收件，仍然提供貸款的銀行，核貸流程也變得更加嚴格，市場利率區間更是已上升至2.5%-3%，而新申貸的購屋族每月需要負擔的房貸支出也會隨之提高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言