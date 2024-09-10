美國經濟衰退擔憂再起 全球股市回落、債市走揚

美國八月ISM製造業指數連五個月處於擴張點之下，八月新增非農就業人口不如預期，而六、七月數值更同步遭到下修，經濟衰退擔憂再起引發市場避險情緒攀升，壓抑全球股市下跌，然債市受惠於殖利率回落推升收高。過去一週整體股票型ETF持續獲11.01億美元資金淨流入，但流入規模顯著下降，主要為歐洲、亞洲與中國市場分別獲4.18億、3.1億與2.87億美元資金淨流入，反觀美國與日本市場分別遭48.95億與6.87億美元資金淨流出。依產業ETF看，近週淨流入前三大產業為公用事業、核心消費、間接不動產；淨流出金額最高的產業為科技，其次為能源與非核心消費。

富蘭克林證券投顧表示，美國八月份就業報告其實差強人意，但六、七月份數值下修引發投資人風險趨避的恐慌性拋售，極短線市場情緒實有過度悲觀之虞，評估隨時有跌深反彈機會。著眼美國就業放緩實為景氣循環末期的正常現象，預期聯準會有足夠的降息空間因應，加上許多官員已表態認為降息時機已到，預期聯準會降息將有助支撐經濟和美股。現階段建議投資人以美國平衡型基金及精選收益複合債券型基金為核心，搭配美國非投資等級債券型基金，防禦股市波動並掌握收益和資本利得機會。此外，在全球寬鬆浪潮當中，日本央行將朝升息方向前進，有利日圓評價面回升，建議投資人可透過加碼日圓的全球債券型基金參與。

另一方面，那斯達克指數離7/10前波高點拉回逾一成、再次進入技術性修正區間，未來一週聚焦蘋果新品發表會，將作為第四季科技新品上市及傳統旺季的重要風向球。現階段股市操作建議多管齊下，看好創新商機(AI科技)、防禦中帶有成長(公用事業)、亞洲改革(印度)三大主軸，透過大額定期定額方式掌握生技、氣候變遷及日本股市在美日選舉前的震盪買點。

富蘭克林收益投資團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克分析，現在斷言美國正走向衰退仍言之過早，評估美國經濟狀況為接近長期平均水準，基本情境為聯準會採取漸進式降息，評估在2025年中之前可能降息4~6次，看好政策正常化將使債券與利率敏感資產最為受惠，不過須留意在市場波動下，利差可能從較窄水位攀高，因此精選持債至為重要。就股票投資而言，AI等大型權值股在人工智慧的發展上十分重要，不過該些發展計畫需要很多年才能悉數實現，且將面臨激烈的產業競爭，因此分散投資十分重要。