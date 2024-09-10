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台新銀全台淨灘 千人響應

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新員工及眷屬近200人於基隆望海巷海灘參與淨灘活動，撿拾廢棄物。 台新銀行／提供
台新員工及眷屬近200人於基隆望海巷海灘參與淨灘活動，撿拾廢棄物。 台新銀行／提供

台新銀行致力於環境保護，為推動ESG，持續舉辦多場環保活動並邀請員工與眷屬參與，美化山林與海洋環境。為展現對海洋生態的深切關懷並擴大效益，台新攜手海洋生態館、環保團體、非營利組織，以及社區發展機構等單位。台新於今年5至9月辦理全台共五場淨灘系列活動，7日近200人於基隆望海巷海灘熱情參與淨灘活動，大手牽小手捲起衣袖沿著海岸撿拾廢棄物，以實際行動關懷環境永續議題，以具體行動落實守護海洋。

全台五場「親子聯手，守護海洋」淨灘活動，地點橫跨台北、桃竹、中彰、嘉南及高屏等地，串聯全台員工及眷屬近千人參與，分別在基隆望海巷海灘、桃園草漯沙丘地質公園、台中五甲觀海亭、台南觀夕平台與高雄蚵仔寮海灘舉行，各別號召了一、二百位志工參加。

此外，台新與基隆「國立海洋科學博物館」及桃園「XPARK水族館」合作規劃淨灘專案，於淨灘後參觀海洋生態館內各項設施，以增進志工們對海洋生物的理解，進而將環保行動融入日常生活中。

淨灘執行期間，拾獲的海洋廢物種類繁多。即使淨灘時要在大太陽底下或遇到風雨，台新志工仍然積極參與無私回饋，一位參加的國小志工分享：「我喜歡淨灘不怕下雨，海灘是海龜的家。我們把海灘整理乾淨了，歡迎他們隨時回家！」舉辦淨灘活動是台新對於關懷環境永續付諸行動，更是推動社會大眾重視環保議題的重要一步。相信唯有在企業、家庭、社會各界攜手合作下，才能逐步實現永續發展的目標，共創美好未來。

台新以認真永續與綠色生活為主軸，訂定ESG永續發展目標。從氣候行動、金融共榮、永續賦能等議題，整合上下游資源並落實永續政策。不僅持續獲得國際評比機構標普永續年鑑（S&P Global）及道瓊永續指數（DJSI）肯定，連六年入選「世界指數」和「新興市場」成分股雙榜殊榮，本屆更名列2024年銀行產業別全球Top 1%最高榮譽，成為世界永續政策推廣之標竿企業。

台新 志工 環保

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