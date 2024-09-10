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凱基壽創新 推夥伴型公益

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
凱基人壽為協助瑪利亞基金會籌建安老家園，贊助「2024瑪利亞天使公益路跑」，由執行副總容覺生（左三）代表出席活動記者會，與活動代言人沈春華（左四）一起鼓勵民眾為愛而跑。 凱基人壽／提供
凱基人壽為協助瑪利亞基金會籌建安老家園，贊助「2024瑪利亞天使公益路跑」，由執行副總容覺生（左三）代表出席活動記者會，與活動代言人沈春華（左四）一起鼓勵民眾為愛而跑。 凱基人壽／提供

開發金控（2883）旗下凱基人壽秉持愛與關懷和與社會共好的初心，結合ESG的社會參與及金融友善的平權理念，發展出創新的「夥伴型公益」，為弱勢族群帶來幸福、安定的力量。凱基人壽自2018年起即與瑪利亞社會福利基金會合作，長期關注心智障礙者自立及安老議題，為協助其籌建安老家園，贊助「2024瑪利亞天使公益路跑」。

凱基人壽過去二度推動「一份保單一份愛」保單公益活動捐贈瑪利亞基金會，此次更共襄盛舉，9月9日的活動起跑記者會，由凱基人壽執行副總經理容覺生代表出席，與活動代言人沈春華、羅嘉翎、黃筱雯鼓勵民眾踴躍參與，路跑活動當天凱基人壽團隊也會一同參與，熱情陪伴參賽者為愛而跑。

容覺生表示，瑪利亞公益路跑不僅是一場活動，更像是一場愛心傳遞。每一位跑者的參與，都是對社會公益的支持與貢獻，如同凱基人壽「夥伴型公益」就是以這樣的理念，跳脫以往企業公益單向資源投入的傳統思維，連結公益夥伴、企業內部員工及保戶等，讓各個角色參與其中，共同協作擴大壽險業的普惠價值，創造社會共好。

容覺生進一步指出，之前二度推動「一份保單一份愛」保單公益活動，客戶只要在活動期間內購買指定商品，一份保單凱基人壽就捐贈100元給瑪利亞基金會，累積捐贈近新台幣650萬元，這是凱基人壽保戶及內外勤同仁一起共創的公益成果，不但共融，更是共榮。

瑪利亞基金會致力於服務社會各個角落的身心障礙者，凱基人壽與瑪利亞基金會合作的緣分已有六年，除二次「一份保單一份愛」公益活動外，也與瑪利亞基金會的社企品牌聯名製作環保再生快樂襪，成為首家合作客製產品的企業，高階主管更率領志工團擔任一日店長，號召大眾共同響應「穿好襪，做好事」；此外，更邀請「瑪利亞青年大鼓隊」在凱基人壽更名儀式擔任開場表演，積極鼓勵他們用創意展現自身才能，從受助者轉變為價值創造者，以實際行動協助瑪利亞青年自立。

保單 公益活動 凱基人壽

延伸閱讀

凱基人壽贊助瑪利亞公益路跑 協助創造社會共好

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作家讚黃筱雯也是林郁婷奪金背後功臣 黃筱雯：「這件事」 比被記得重要

凱基人壽邀保戶投保做公益 助瑪利亞基金會建安老家園

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