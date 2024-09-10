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金控前八月獲利出爐！開發金跳增75% 新光金單月轉虧

經濟日報／ 記者夏淑賢陳美君戴玉翔林勁傑／台北報導
開發金控。 （圖／開發金提供）
開發金控。 （圖／開發金提供）

金控前八月獲利出爐，受到8月股災、台幣升值及現金股息入帳高峰近尾聲等因素影響，不少金控8月獲利較前月下滑，但累計獲利成長仍多維持雙位數，開發金（2883）累計前八月獲利年增75%，新光金則是目前唯一8月虧損，累計獲利仍大幅成長。

14家上市金控至昨（9）日僅剩金控雙雄富邦金、國泰金尚未公布。不過，在前七月獲利創新高的基礎上，預期整體金控前八月累計獲利仍將續創同期史高。

開發金自結8月稅後純益19億元，在7月單月大賺逾80億元創單月新高後， 8月獲利陡降逾七成，累計前八月稅後純益269.1億元，續創同期新高，年成長75%，EPS為1.57元。

上市金控2024年1~8月獲利
上市金控2024年1~8月獲利

開發金子公司凱基人壽受8月台幣升值影響，避險成本增加，以及股息入帳高峰過去，因此8月獲利降至10.1億元，單月獲利雖較前月大減，但累計前八月獲利190.2億元，比去年同期大增1.08倍。

永豐金8月自結稅後純益20.6億元，月減14.3%，主因股息收入高峰已過，累計永豐金前八月稅後純益166.6億元，則是續創歷史同期新高，年成長17.3%， EPS為1.31元。

子公司永豐銀行8月稅後純益16.3億元，較前月略增，累計前八月稅後純益129.5億元，年增13.3%，主要受惠手續費淨收益及金融交易相關收益成長。永豐金證券8月稅後純益4.6億元，月減40.3%，累計前八月稅後純益41.5億元，年增51.8%。

合庫金控8月稅後純益18.5億元，較前月衰退主因為股利入帳高峰期已過，累計前八個月稅後純益146.9億元、較去年同期成長8.8％，每股稅後純益（EPS）為0.94元。今年以來每月獲利均維持穩定年成長。

合庫金獲利主體合庫銀行8月稅後純益16.8億元；累計稅後純益141億元、較去年同期成長14.2％。今年上半年，合庫銀行因業務動能增溫，手續費收益年增71.8%挹注帶動獲利成長。

兆豐金在7月單月獲利創高後，8月因兆豐銀股息入帳減少、增提備抵呆帳等影響下，8月稅後純益降至23.2億元，比前月下滑四成多，累計前八月稅後純益269.1億元，年增7.2%，每股稅後純益（EPS）1.82元。

兆豐金表示，兆豐銀因為8月股息入帳比前月少了十多億元，增提備抵呆帳近5億元，一來一回導致兆豐銀8月獲利掉到19.3億元。

新光金8月單月盈轉虧，自結單月稅後淨損44.8億元，使得累計前八月稅後純益縮水至188.1億元，但仍較去年同期虧損大幅成長，累計獲利為歷史同期第三高，EPS為1.2元。

新光金8月單月虧損主因新光人壽8月稅後淨損52.1億元，新壽8月受台幣升值影響，雖有外匯價格準備金可作沖抵，仍產生匯兌評價損失，加上並未積極實現資本利得，導致單月虧損。

兆豐銀 合庫金

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