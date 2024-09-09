房貸揭露專區3天完成！各銀行有額度、但得排隊等

為降低房貸「一貸難求」爭議，銀行公會火速在三天內，完成建置銀行房貸資訊揭露專區，該專區9日上線，33家銀行，及郵局與農業金庫共35家金融機構均「有房貸額度」可供民眾申貸，但其中有11家、近1/3銀行都要「排隊等撥款」，遠東銀房貸更要排隊到明年一月。

也就是說，民眾依舊可以買房、辦房貸，但需要「排隊等貸款」，民眾仍得評估買賣合約的交屋期限，能否配合各銀行的撥款期程。

依公會公布的房貸資訊揭露專區，除35家金融機構都有額度可貸外，還有三大重點，一、33家銀行中，明確揭露需「依序撥款」、「排時程撥款」、「審核時間長」或「額度有限」者，有高達11家，占了1/3強。

這11家包括合庫、第一銀、華南銀、彰銀（2801）、北富銀、兆豐銀、台中銀、新光銀、遠東銀、台新銀、安泰銀等，又以遠東銀明確表態，現行排隊撥款已到明年一月。

此舉顯示這波房貸「緊」報早從大行庫、大民營銀行蔓延到中型民營；據透露，其餘銀行未揭露者，也多需「排隊等撥款」。

二、「無自用住宅」房貸利率，玉山銀率先喊出2.6%起，其他房貸則是2.98%起，比一般行庫首購族房貸息2.2%起還高，玉山銀更明確定義「無自用住宅」是指借款人名下無不動產者，並依國稅局的總歸戶財產清單判斷，已有嚴控風險的味道。

三、優先撥貸族群，各銀行均配合政府政策，優先提供民眾首購、自住貸款及已承諾貸款這三類族群，其他如國泰世華銀則優先提供自家首購房貸戶。

為協助民眾了解各銀行房貸額度狀況，金管會在上周三（4日）邀13家銀行開會，要求銀行公會建置銀行房貸資訊揭露專區，每周更新各銀行是否有可承作房貸額度，並提供聯絡人窗口資訊且需確保專線暢通。

在政策要求下，從4日開會，到9日上線，該專區僅花三個營業日就完成建置，並揭露33家銀行，及郵局和農業金庫都仍有房貸額度可供民眾申貸，藉此平息房貸之亂。