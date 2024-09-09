兆品投資遭冒名詐騙 公司聲明籲請投資人切勿上當

社群媒體成詐騙管道，兆品投資9日發布聲明，公司遭不肖人士冒名，並透過社群媒體平台，設立投資群組散布不實資訊，對投資人進行招攬、募資等詐騙行為，兆品投資已委任律師游琦俊向台中地檢署提告。

兆品投資在聲明中指出，從未對外公開招攬投資，也未曾於網路平台設立投資網站、APP應用程式，或在FB等社群軟體、LINE、簡訊等通訊工具發送招攬投資訊息。

兆品投資更未授權任何人，以該公司名義對外招攬投資，籲請民眾切勿聽信網路上不明投資邀約，倘民眾又接獲冒用該公司名義招攬投資的訊息，務必致電警政署反詐騙諮詢專線165詢問。