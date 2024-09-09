遭詐撥打兆豐客服 平均10秒就能接通

兆豐銀行最新內部統計，現行營業時間客戶致電平均約10秒鐘便能接通(不含前置語音宣告)，即迅速處理詐騙與掛失，為了強化兆豐銀行的阻詐成效，兆豐銀行董事長董瑞斌已偕同董監事及高階主管親至客服中心，傾聽來電客戶的真實心聲，讓第一線的聲音都能獲得重視。

兆豐銀行表示，事中則透過24小時TRACE系統，至今已成功防堵詐騙交易約2164萬元的額度，未再被盜用，偵測出遭詐欺卡片的平均每卡可用餘額更是在18家同業中名列前茅，此外也透過VISA監測系統攔阻異常交易約美金126萬元，防詐成效良好。

此次兆豐銀行董事長董瑞斌偕同董監事及高階主管親自傾聽客戶來電，也了解到客服人員在第一線承受的壓力相當大，為安撫遭詐民眾，短則幾十分鐘、長則數小時，都會相當耐心的傾聽客戶需求、甚至承受著急民眾的情緒，對此也給予客服人員鼓勵與加油。

視察過程中，董瑞斌也特別提醒客服進行核身時須慎防AI詐騙興起的案例預作因應，董監事則建議可持續提升智能客服的準確率，讓民眾能更快速的透過數位服務解決需求，此外，也期許對於聽障、視障、高齡或是需要英文服務的客戶，能提供更加友善的貼心服務，希望讓兆豐銀行能在高度重視公平待客的原則下，持續打造更友善的金融環境，讓客戶都能獲得最專業且待客如親的服務。

兆豐銀行早在去年年中開始出現詐騙案件後，便將「詐騙問題併同掛失服務」調整為客服中心最優先接聽電話的第一順位。

兆豐銀行指出，詐騙橫行，身為發卡銀行，兆豐不只優先接聽詐騙來電，更是全台第一家推出信用卡綁定三大國際行動支付比對手機門號的銀行，事前便有效阻斷手機綁卡詐騙，保障兆豐卡友的用卡安全。

至於事後處理部份，為協助不慎輸入OTP密碼遭詐而須還款的卡友，讓其避免款項過於龐大致使無力支付影響信用的窘況，兆豐銀行也是全台第一家提供最高30期0利率還款專案的發卡行，大大降低持卡人還款負擔。

此外，兆豐也會定期分析詐騙案例，動態調整防範措施，主動將詐騙網頁連結及簡訊資料通報165反詐騙警政單位，下架詐騙網頁，避免還有民眾踏入同樣陷阱。