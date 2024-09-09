股匯市遇逆風使壽險虧損 新光金8月單月虧損44.8億

台幣匯率急升使壽險公司匯損再現。新光金今日公布獲利，其中新光金原本前7月累積了232.8億的獲利，但8月不敵台幣匯率強勢升值壓境，單月新壽出現52億的稅後虧損，並使新光金單月虧損44.8億，並使前7月累積獲利降至188億。

新光金先前才成功募完138億現金增資為新壽注資，但因為遭遇台幣匯率逆風，不到一個月的時間，就被吃掉了52億，新台幣匯率8月急升，也更突顯壽險公司資本要強化的重要性，金融圈人士指出，不論金管會是核准中信金公開收購，或是未來台新金向金管會送件新光金的合併案，為新壽的增資承諾絕對是金管會身為力求金融穩定的監理機關，最重要的附帶要求。

至於前五大壽險公司目前已公布的金控獲利中，中信金旗下的台灣人壽在8月仍有7.23億的單月獲利，使中信金單月獲利51.67億元，金控稅後獲利532.15億元，其他壽險金控的獲利狀況，明日將全面揭曉。

對此新光金說明，8月獲利主要有二大逆風因素，一是台幣匯率8月升值9角，超過2.7%升幅，使新壽必須提匯兌評價損失，再者8月初股市重挫，之後整個八月波動都很大，使資本利得實現機會少於先前，因此出現單月52億虧損，但前8月仍有113.15億的累積獲利。