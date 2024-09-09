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亞洲資產管理中心方案10日揭曉 擬推REITs專案平台

中央社／ 台北9日電

金管會主委彭金隆擘劃亞洲資產管理中心願景，10日將舉辦高峰論壇揭露方案細節。金管會證期局長張振山今天透露，金管會推動修法開放REITs採基金架構發行，立院下會期很快將進行二三讀，可期待明年子法陸續發布，明天金管會亦將公布請證交所及櫃買中心成立REITs專案平台供業者交流。

彭金隆5月20日上任後喊出要打造具「台灣味」亞洲資產管理中心，力拚2年有感、4年有變、6年有成，其中，前2年首要之務是推動法規鬆綁，讓市場感覺這件事「來真的」。歷經逾3個月思考盤點，金管會將於10日舉行「打造亞洲資產管理中心政策與產業高峰論壇」，揭露方案細節。

張振山今天受邀出席投信投顧公會舉辦「談我國REITs發展的機會與挑戰」研討會，他透露金管會主委彭金隆明天將親自報告亞洲資產管理中心方案，其中將提到REITs議題。

張振山指出，金管會多年來力推投信投顧法修正，希望開放REITs採基金架構發行，隨一讀完成，待立法院下會期開始，相信二三讀很快會進行，「我們可以期待明年子法有望陸續發布」。

張振山表示，金管會已準備好子法，未來待母法投信投顧法修正案三讀通過，後面程序很快可推進，盼很快能看到台灣出現第1檔基金架構的REIT。

張振山說，金管會在研擬法案過程，有參考日本及新加坡作法，也看到別國發展相當不錯，「我想台灣應該沒問題」，他在先前赴海外招商時，有些國家業者也對台灣發展基金型REITs表達興趣。

他提到，稅制方面，金管會與財政部溝通過，財政部允諾比照信託架構方式給予基金型REITs必要優惠項目，其他將視未來發展與運作情形，機動調整。

張振山指出，明天即將公布的亞洲資產管理中心方案，金管會擬請證交所及櫃買中心成立REITs專案平台，藉此平台供各業者交流以研擬推出商品方案。

櫃買中心 財政部 金管會

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