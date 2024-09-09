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熱錢大逃殺、匯市爆量重貶 新台幣匯率還會繼續貶嗎？匯銀這麼說

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

熱錢大逃殺，匯市爆量重貶。外資9日拋售股票後狂撤13億美元，中央銀行也賣出逾10億美元阻貶，新台幣匯率終場重貶1.64角，收在32.09元，終止連兩升並為近一周新低；熱錢與央行相互對作，加上政府基金與投信業者也同步加碼海外投資，匯市交易超熱絡、今天爆出26.57億美元的成交巨量。

匯銀主管透露，美國上周五公布的就業數據好壞參半，導致台股賣壓沉重，收盤下殺逾兩百點，再加上日圓匯率重挫，加重主要亞幣貶勢，新台幣匯率今天最低挫至32.132元、最多貶值2.06角。

大型國銀外匯交易員透露，「今天上午新台幣匯率貶得太快，央行積極防守，全天拋出超過10億美元的外匯抑制貶勢、迎戰熱錢」，央行孤軍奮戰情況，到下午略見轉機，眼見匯價貶深，出口商終於進場出脫手中的美元，令新台幣貶勢稍見收斂。

匯銀主管說，外資像潮水一樣不斷匯出，國內的政府基金、投信業者也湊一腳、加入外資的買匯陣容、匯出海外投資，若非央行擴大守匯力道，新台幣匯率不知道要貶到哪個價位去。

展望後市，匯銀主管說，市場將緊盯美國CPI數據、歐洲央行與聯準會利率會議；由於短期內找不到支撐美元大幅下跌的題材，預估新台幣等主要亞幣短期內將受股市漲跌、亞幣強弱與外資動向等因素牽動，位於32~32.2元區間偏弱整理。

央行統計顯示，美元指數今天大漲0.53%，主要非美貨幣全數下挫，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元大跌0.98%、最為弱勢，新台幣匯率與星元匯率也同步重挫0.51%。

日圓匯率今天貶值0.44%，人民幣匯率下挫0.34％，表現最為抗跌。

外匯交易員指出，美國非農數據出爐，結果好壞參半，市場對聯準會降息2碼的希望落空，美元轉強、非美貨幣承壓；因缺乏做空美元題材，美元順勢反彈，熱錢紛紛撤離，拖累國內股匯表現。

台幣匯率 央行 新台幣

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新台幣重貶1.64角 收32.09元

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