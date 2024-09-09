「合庫人壽 合庫年獸」大專院校陶藝設計比賽結果揭曉

結合產學領域舉辦的第二屆「合庫人壽，合庫年獸」全國大專院校陶藝設計比賽，自3月起開始報名即受到各界關注，投稿件數較去年成長47%，今年收到16間國內設計學院，近50個跨領域科系報名參加，近400件報名作品，首獎由輔仁大學李聖龍同學以「金蛇寶盤」獲得。

去年合庫人壽以陶藝設計比賽首獎「錢滿如意獸」量產做為龍年紀念品，廣受客戶喜愛及肯定，不但提供給學生一個發揮的平台，還堅持在台灣製作，支持傳統製陶產業。今年的比賽以「蛇」為主題也收到許多創意發想，其中首獎作品「金蛇寶盤」運用蛇會蛻皮重生的特徵傳遞生生不息的意象，發想出三蛇循環盤旋，同時象徵天地人三和，盤中標示12時辰，中間置放金元寶，則代表著時時進財、生生不息。

合庫人壽總經理藍年紳表示，合庫人壽一直支持年輕人要不斷充實投資自己，這次看到這麼多非設計相關科系同學也有亮眼的表現，包括英文系、餐飲系、機械系等，可見現在的學生很懂得「斜槓」發展，也願意花時間投資自己培養更多的才能。在頒獎典禮中，藍年紳肯定同學們的多元發展，同時也不忘提醒同學，提早做好人身風險保障規劃，趁早養成良好定期定額的投資型商品投資習慣及增加保險保障，日後創業進修或成家立業都有穩定的基礎。

藍年紳進一步指出，合庫人壽於本業積極發展金融科技創新與推動數位轉型，同時也跳脫傳統CSR模式，扮演推手角色投入企業資源，跨界為年輕設計人才打造發揮創意的舞台。除協助落實天馬行空的創意成為實際可製作的產品，為傳統的年節習俗注入多元創意之外，更培養台灣的創意人才，促進傳統文化與創新思維融合，打造新的產學設計創新模式。