台股震盪收跌 證期局長張振山：我覺得基本面還不錯

美國非農就業人口數據不佳，美股重挫拖累台股早盤一度大跌逾500點，下半場跌勢收斂，終場收跌290.75點。金管會證期局長張振山今天信心喊話表示，「基本面沒有改變、我覺得還不錯」。

台股今天早盤由台積電領跌，指數一度重挫逾500點，但由於指數守住9月4日低點20922.17點未破，加上蘋果新機題材待發酵，下半場買盤進場跌勢收斂，台股加權指數終場收在21144.44點，下挫290.75點，跌幅1.36%，成交值新台幣3024.82億元。

張振山今天受邀出席投信投顧公會舉辦的「談我國REITs發展的機會與挑戰」研討會，他在會後接受媒體採訪，對於台股挫跌，張振山表示，「基本面沒有改變，我覺得還不錯」。

金管會證期局今天傍晚表示，因美國8月非農新增就業人數低於預期，加深市場對美國經濟擔憂，前一交易日美股4大主要指數跌幅介於1.01%至4.52%，今天截至台股收盤時亞股呈現跌多漲少。

台股今天收盤跌幅達1.36%，同時段新加坡漲幅0.99%、韓國跌幅0.26%、日本跌幅0.77%、上海跌幅1.03%、香港跌幅1.79%。

證期局指出，觀察今年截至9月6日止，台股上漲19.54%，相較日本漲幅8.75%、新加坡漲幅6.61%、香港跌幅2.33%、韓國跌幅4.18%、上海跌幅7.03%、深圳跌幅14.63%、美國道瓊漲幅7.05%，台股漲幅居亞洲主要股市之冠。

量能方面，今年截至9月6日止，台股集中市場日均成交量達4331.35億元，年增55.14%。

證期局表示，今年截至8月底台股本益比為21.71倍，現金殖利率達2.43%，加計股票股利為2.54%，今年前7月國內上市櫃公司累計營收達23.86兆元，創歷年同期次高，年增11.69%，金管會將密切關注國際金融市場變化。