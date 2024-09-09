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8月股災後外資沒跑光、跑去買債券停泊資金 這個統計洩密了

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

8月國內爆發股災，外資大賣台股後兵分兩路，部分腳底抹油、大舉撤離，但也有對台灣仍有眷戀的外資資金未全數出走，反而跑到債市內買短券停泊資金；櫃買中心最新統計揭露，8月債券買超前十大機構裡，罕見一連出現三家外商銀行，分別是法國巴黎、匯豐銀行與花旗銀行，分居買超第四至第六大。

櫃買中心資料顯示，8月債券買超前十大機構裡， 「綠巨人」中華郵政再度奪冠，8月再加碼台債56.9億元。統計今年以來的八個月裡，除1月與2月外，3月至8月的「買債王」寶座，連六月均由中華郵政搶下。

除中華郵政外，8月債券買超前十大，還有彰化銀行、凱基證券、法國巴黎銀行、匯豐銀行、花旗銀行、王道銀行（2897）、大中票券、兆豐銀行與國際票券。

其中，彰銀（2801）、凱基證券8月買超債券55與26億元，以黑馬姿態拿下債券買超亞軍與季軍。另外，法國巴黎銀行、匯豐銀行與花旗銀行分別買超近12、9.3與9億元，名列第四至第六大。

資深債券商主管觀察到，自從7月底爆發股災後，債市就出現部分外資默默在債市「吃貨」的跡象，且專門鎖定兩年內到期的短券，這不尋常的舉動，引起市場關注。

券商主管說，過去外資大買利率低於美債的台債，很容易被中央銀行視為具有炒匯的不良意圖，但券商觀察到，8月初以來進駐債市的外資，並沒有用低於市場行情的利率買進債券，加碼債券的利率尚屬合理，「若是為了炒匯，通常會不計較利率的有貨就買」。以此推測，外資雖暫時賣超台股，但在美國聯準會降息前的空窗期還沒有意願匯出，想在台停留、等待最佳的進場時機，才會選擇用短券停泊手頭上的餘裕資金。

外資大舉賣股後，資金不急著鮭魚返鄉，反而跑到債市藏匿，過去這樣的情況看在央行眼中，就是具有炒匯的嫌疑，因為美債殖利率比台債高，外資大費周章跑來台灣不買股，反而敲進利率較低的台債，顯然「醉翁之意不在酒」，是為了坐等新台幣匯率升值賺匯差，也就是具有央行最感冒的炒匯嫌疑。

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