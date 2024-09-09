台新銀舉辦「2024全台淨灘活動」 員工與眷屬千人行動

台新銀行致力於環境保護，為推動永續發展並實踐環境、社會、公司治理（ESG）政策，持續舉辦多場環保活動並邀請員工與眷屬參與，美化山林與海洋環境。為展現對海洋生態的深切關懷並擴大效益，台新攜手海洋生態館、環保團體、非營利組織、以及社區發展機構等單位。台新於今年5至9月辦理全台共5場淨灘系列活動，9月7日近200人於基隆望海巷海灘熱情參與淨灘活動，大手牽小手捲起衣袖沿著海岸撿拾廢棄物，以實際行動關懷環境永續議題，以具體行動落實守護海洋。

全台5場「親子聯手，守護海洋」淨灘活動，地點橫跨台北、桃竹、中彰、嘉南及高屏等地，串聯全台員工及眷屬近千人參與，分別在基隆望海巷海灘、桃園草漯沙丘地質公園、台中五甲觀海亭、台南觀夕平台、與高雄蚵仔寮海灘舉行，各別號召了一二百位志工參加。由專業人員進行講解，宣導正確的淨灘觀念，並透過實際執行提升志工們的生態保育意識。此外，台新與基隆「國立海洋科學博物館」及桃園「XPARK水族館」合作規劃淨灘專案，於淨灘後參觀海洋生態館內各項設施，以增進志工們對海洋生物的理解，進而將環保行動融入至日常生活中。

淨灘執行期間，拾獲的海洋廢物種類繁多，小型海廢如：塑膠容器、吸管、鐵鋁罐、打火機、菸蒂、炮竹、免洗餐具、玻璃製品、針筒等；大型海廢如：保麗龍、帆布、船隻零件、漁網、浮標、輪胎，甚至還有鳥籠。即使淨灘時要在大太陽底下或遇到風雨，台新志工仍然積極參與無私回饋，一位參加的國小志工分享：「我喜歡淨灘不怕下雨，海灘是海龜的家。我們把海灘整理乾淨了，歡迎他們隨時回家」。舉辦淨灘活動是台新對於關懷環境永續付諸行動，更是推動社會大眾重視環保議題的重要一步。相信唯有在企業、家庭、社會各界攜手合作下，才能逐步實現永續發展的目標，共創美好未來。

台新以認真永續與綠色生活為主軸，訂定ESG永續發展目標。從氣候行動、金融共榮、永續賦能等議題，整合上下游資源並落實永續政策。不僅持續獲得國際評比機構標普永續年鑑（S&P Global）及道瓊永續指數（DJSI）肯定，連續六年入選「世界指數」和「新興市場」成分股雙榜殊榮，本屆更名列2024年銀行產業別全球Top 1%最高榮譽，已成為世界永續政策推廣之標竿企業。