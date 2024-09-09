快訊

PLG球星周儀翔酒駕直言「我拒酒測」 車上呂政儒無法連坐罰

獨／彭振聲妻女悄現身北所外 委由律師送5、6個大藥包

8分鐘灌1公升烈酒…25歲工程師廁所猝死 醫詳解恐怖死因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新光大股東林伯翰出面徵求委託書 六組徵求人上限18%

經濟日報／ 記者戴玉翔陳佩嘉／台北即時報導
新光金控。 圖／聯合報系資料庫
新光金控。 圖／聯合報系資料庫

新光金控（2888）將於10月9日召開股東臨時會討論「新新併」，委託書成為各方必爭籌碼。據統計，持有新光金股票有權利參與此次股東會的人數，截至9月6日達44.5萬人，在各方積極催票之下，市場估計此次出席率有機會拚9成。其中，「反新新併」一方以新光金大股東林伯翰為首，推出六組徵求人出面徵求委託書，欲拿下18%股份。

新光金大股東林伯翰9日宣布擔任委託書徵求人，希望小股東把委託書交給他代為行使權利，林伯翰結合弟弟林偉澤，以及四家投資公司，每一單位可徵求3%委託書，欲拿下18%股份，在股東會上，代表股東投下新新併的反對票。

據了解，目前林伯翰已結合國內在經紀市佔率舉足輕重的大型券商，共同徵求委託書，他強調，「希望小股東用腳走路，用手投票」，可以把委託書交給他，代為行使權利，也可以親自出席股東會，投票反對新新併。

林伯翰更大疾呼，希望對手不要以身試法，不要企圖價購委託書，而林伯翰已向新光金登記使用紀念品，所有把委託書交給他的人，都可以拿到新光金股東臨時會的紀念品。

林伯翰為首的六位徵求人，還包括林偉澤、新光國際投資、豐澤國際、新光國際、台灣新光不動產開發等。據了解，林偉澤不僅是新光金的老股東，還是新勝董事，出面擔任徵求人，對小股東而言，具有相當程度的意義。

新光金控 股東會

延伸閱讀

新光金大股東林伯翰亮牌 推出六組徵求人目標市場18%委託書

新勝、新實今發布聲明 提吿新光金大股東林伯翰等人

遭控違反金金分離！ 吳東亮、吳東明等人今提告

新光併購案委託書大戰開打 預估每張回饋喊到上百元

相關新聞

兆豐産險攜手超馬協會 舉辦棲蘭林道越野超級馬拉松

兆豐金控（2886）旗下兆豐產險日前與中華民國超級馬拉松運動協會（超馬協會）合作，舉辦棲蘭林道越野超級馬拉松賽事，來自各...

改變傳統模式保競爭力 資誠導入數位工具又快又正確

資誠聯合會計師事務所日前與Workiva平台舉辦研討會，探討企業永續發展及報告編製數位化趨勢。資誠審計服務營運長徐聖忠表...

凱基證券推出AI助理+客製化精準通知 數位創新服務吸睛

為幫助投資人在瞬息萬變的市場中，能輕鬆透過金融科技做出更好的投資決策，凱基證券領先業界於隨身e策略APP推出「AI助理」...

元大金控獲環境部頒發國家企業環保獎 響應淨零排放致力永續金融

2050淨零排放宣示與行動已成全球趨勢，環境部舉辦象徵台灣最高環保榮譽獎項的「國家企業環保獎」，評選推動環保及減碳工作有...

打敗通膨掌握5原則 篩出優質金控股

近年通貨膨脹率衝高，萬物包括股票皆漲，如何選股操作，才能賺到遠遠打敗通膨的獲利？

財富管理論壇／永豐金證：善用 AI 優化投資策略

全球進入降息環境，可能造成國際金融市場波動，永豐金證券資深副總經理蘇威嘉表示，證券業可以善用AI技術，為客戶提供避險與獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。