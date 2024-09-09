新光大股東林伯翰出面徵求委託書 六組徵求人上限18%

新光金控（2888）將於10月9日召開股東臨時會討論「新新併」，委託書成為各方必爭籌碼。據統計，持有新光金股票有權利參與此次股東會的人數，截至9月6日達44.5萬人，在各方積極催票之下，市場估計此次出席率有機會拚9成。其中，「反新新併」一方以新光金大股東林伯翰為首，推出六組徵求人出面徵求委託書，欲拿下18%股份。

新光金大股東林伯翰9日宣布擔任委託書徵求人，希望小股東把委託書交給他代為行使權利，林伯翰結合弟弟林偉澤，以及四家投資公司，每一單位可徵求3%委託書，欲拿下18%股份，在股東會上，代表股東投下新新併的反對票。

據了解，目前林伯翰已結合國內在經紀市佔率舉足輕重的大型券商，共同徵求委託書，他強調，「希望小股東用腳走路，用手投票」，可以把委託書交給他，代為行使權利，也可以親自出席股東會，投票反對新新併。

林伯翰更大疾呼，希望對手不要以身試法，不要企圖價購委託書，而林伯翰已向新光金登記使用紀念品，所有把委託書交給他的人，都可以拿到新光金股東臨時會的紀念品。

林伯翰為首的六位徵求人，還包括林偉澤、新光國際投資、豐澤國際、新光國際、台灣新光不動產開發等。據了解，林偉澤不僅是新光金的老股東，還是新勝董事，出面擔任徵求人，對小股東而言，具有相當程度的意義。