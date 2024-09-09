境外基金數位級別全台首登場 六檔摩根招牌基金打頭陣

摩根投信推廣定期定額力度再加碼！為了鼓勵長期投資，並讓定期定額的投資人能享受更多優惠，摩根再把數位級別基金的範圍，從原本的境內基金擴大到了境外基金，並由六檔摩根投資亞太地區的招牌基金打頭陣！摩根資產管理表示，把摩根獨家的數位級別基金由境內基金擴大到境外基金，不但可讓境內基金的投資人享有經理費優惠，連在香港註冊的境外基金，同樣也可以透過數位級別享有較低經理費的優惠。

摩根投信一向積極推廣定期定額觀念，希望投資人由小（錢）開始，每個月3,000元就可以打造自己的理財規劃。自從摩根投信在2023年首度把數位級別基金推廣在摩根Direct投資平台之後，摩根的境內（投信基金）數位級別基金就從原本的五檔一路增加到十檔金。2024年更進一步把數位級別擴展到六檔境外基金，讓喜歡境外基金的投資人，也能享受到更低經理費的優惠。

摩根資產管理表示，無論是境內基金或是境外基金，成立數位級別基金發行的初衷，就是為推廣定期定額而設計。今年新增的六檔境外基金數位級別分別為：摩根日本（日圓）基金、摩根東協基金、摩根太平洋科技基金、摩根亞洲增長基金、摩根亞洲小型企業基金與摩根南韓基金。這些數位級別基金的經理費皆為0.75%，較既有級別經理費率的1.5%還要低了50%。

隨著國內的投資工具日漸多元，定期定額也已經成為投資人最習慣的理財方式。根據投信投顧公會與台灣證交所截至7月31日的統計，目前國內定期定額共同基金的人數已達52.76萬人，ETF定期定額前20大的人數也達到155.32萬人，可見定期定額已愈來愈受到投資人的歡迎。

摩根資產管理表示，這次新上線的境外數位級別基金，主要集中在摩根旗下亞洲系列的招牌基金，如國人熟悉的摩根東協基金與摩根南韓基金，以及用日圓計價的摩根日本（日圓）基金等，其中的南韓基金、東協基金與亞洲小型企業基金，更在今年獲得不少基金大獎的肯定。此外，由於境外基金皆以外幣計價，美元計價的基金最低申購金額只要新台幣3,000元或200美元；日圓計價的基金最低申購金額只要新台幣3,000元或2萬日圓，就可以定期定額或扣款日自由選投資，相當適合想要參與這些市場的小額投資人。

儘管美國聯準會已經釋放9月降息的訊號，但市場並沒有因此出現狂歡跡象，更多的是持續震盪的類股輪動。摩根資產管理指出，隨著美國總統大選日程的逐漸逼近，市場雜音預期也會愈來愈多，但隨著雜音消化後，市場潛力也會更清楚，因此現階段來說，定期定額是當前最適合的投資方式。摩根的數位級別基金正是為推廣定期定額而設計，因此僅適用於定期定額或扣款日自由選投資，並不適用於單筆與轉申購，投資人須特別留意。