元大銀行LINE個人化交易功能 防詐三關卡即時通知

台灣詐騙案屢創新高，據內政部警政署刑事局指出，2023年民眾「被詐騙」金額累積達新臺幣88.78億元創下新高，內政部警政署打詐儀表板數據更顯示，2024年7月全台詐騙損失金額就有110億餘元，詐騙手法以及樣態也隨著網路、社群媒體的普及更加多元。面對日益增長的金融詐騙威脅，元大銀行全面強化金融交易的安全防護措施，致力於保障每一位客戶的交易安全，透過多重管道通知，設下防治犯罪的堅實防線。

舉信用卡防盜刷為例，近期銀行公會公布了國內銀行在信用卡交易安全方面的最新統計數據，在國內32家銀行中，包含元大銀行在內，僅有8家銀行為信用卡防盜刷機制設下「即時APP通知、電子郵件通知、LINE推播通知」多重通知管道，不僅顯示元大銀行在防範數位犯罪措施屬國內銀行的前段班，更可強化客戶對於金融交易安全的信心與保障。

元大銀行近年來持續升級「LINE個人化服務」，透過國人最常使用的通訊軟體LINE推播發送即時交易通知，提供了「生活消費、數位帳戶交易、實體帳務交易、數位理財」四大類之多項即時交易通知服務，客戶僅需簡單三步驟完成綁定，即可享有元大銀行LINE個人化服務，後續不僅能隨時掌握每一筆帳務異動，荷包動態輕鬆管理，更能即時阻絕金融詐騙達到全方位防護。

為了鼓勵客戶使用元大銀行LINE個人化服務，元大銀行特別推出限時活動，即日起至2024年9月30日止，首次綁定元大銀行LINE個人化服務，即可獲得LINE POINTS 10點。