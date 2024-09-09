去年至今逾300萬筆冒名電話與簡訊 公私機構都被仿冒

「冒名詐騙」威脅增長。台灣數位信任協會和中華民國電腦稽核協會於9日聯合發布「2024 年冒名詐騙報告書」，以信任科技公司 Gogolook（走著瞧）旗下「Watchmen 商譽保護服務」的第一手數據，分析國內冒名電話、簡訊、網域和社群的詐騙類型與趨勢。詐騙集團鎖定知名企業冒名行騙，台灣數位信任協會指出，去年起逾300萬筆冒名電話與簡訊。

以冒名電話高峰期來看，在 2023年3、4月期間，詐騙集團鎖定電商和娛樂性質產業，如東森購物和生活市集等，以信用卡扣款錯誤為名義，誘導進行匯款操作。冒名簡訊的詐騙去年12月是高峰，國營事業為主要受害單位，詐騙透過冒名遠通電收及台灣自來水公司公司通知繳費逾期，並製作逼真的一頁式網頁，誘導受害者輸入包含姓名、電話、信用卡帳號與安全碼等個資。詐騙集團也經常冒名中華電信（2412）和台灣大哥大（3045），寄發點數兌換優惠簡訊搭配釣魚連結，以竊取消費者個資或誘導轉帳。今年4月，詐騙集團冒名戶政事務所警示民眾個資外洩，實則意圖竊取民眾個人資訊，刑事局165反詐騙諮詢專線也提醒民眾收到可疑來電時，進一步主動向戶政機關查證確認資訊。

冒名電話詐騙波及多個產業和機構，受害單位範圍涵蓋公私部門。觀察 Whoscall 用戶回報紀錄，與民眾日常息息相關的公家單位，如健保局、戶政事務所、台灣電力公司，皆是詐騙冒名的主要對象，聲稱健保停卡、身分證申辦、拆電表等話術誘騙。

解析冒名詐騙簡訊的用戶主動回報內容，可發現「繳費通知」、「借貸方案」、「優惠兌換」為三大詐騙手法。第一，「繳費通知」詐騙行之有年，至今仍屢見不鮮，常假藉催繳水費、電費等民生議題，像是自來水、停車費以及交通違規等，在發送詐騙連結簡訊後，誘導民眾透過點擊連結到假的網頁，進一步騙取信用卡、個資等資訊。第二，借貸方案多半冒名金融單位，以加 LINE 諮詢的釣魚簡訊誘騙民眾，從車貸至健保卡擔保借款都是詐騙鎖定的範圍。最後，冒名詐騙更是鎖定民眾搶便宜的心理，以中華電信、台灣大哥大以及遠傳（4904）名義發放假優惠訊息，藉此騙取消費者個人資料。台灣數位信任協會表示，多數詐騙透過共用號碼寄送不實資訊，建議企業或政府單位應申辦或註冊認證門號，避免遭受有心人士冒名，傷及自身形象。

網站詐騙手法層出不窮，從去年開始，詐騙集團生成的詐騙網頁已高達近萬個，成為社會重大關注議題。據 Watchmen 數據分析，投資詐騙仍是網域詐騙大宗，詐騙集團透過冒名幣安、imToken、TokenPocket 等平台，誘騙投資者上當。內政部警政署也指出，去年詐騙報案近 4 萬件，總財損金額更達到近新台幣90億元，其中「投資詐欺」占比最高。除此之外，一頁式詐騙網站也成為新興詐騙手法，其中Costco線上購物和華為商城被大量冒名，呼籲消費者需提高警覺。冒名電商平台的詐騙案件更是猖獗，包含Alibaba、Amazon、淘寶、PChome及Rakuten等知名平台頻頻遭到冒名。數位信任協會呼籲，三大常見的詐騙網址結尾為 .top、.xyz 和 .vip，民眾在瀏覽網頁和網路交易時，應仔細核對網址，避免點擊不明連結，或在陌生網頁上留下個人資料，以防上當受騙。