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改變傳統模式保競爭力 資誠導入數位工具又快又正確

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠日前舉辦編制數位化研討會。資誠提供
資誠日前舉辦編制數位化研討會。資誠提供

資誠聯合會計師事務所日前與Workiva平台舉辦研討會，探討企業永續發展及報告編製數位化趨勢。資誠審計服務營運長徐聖忠表示，資本市場對上市櫃公司財務及永續資訊揭露的即時性、正確性要求日益提高，企業除宜提前因應外，更應整體思考如何利用數位工具提升報告品質，以積極回應外部期待。

PwC Taiwan與雲端報告平台廠商Workiva於9月5日共同舉辦「報告編製數位化新趨勢：高效產出財報、永續報告書及股東會年報　實踐永續發展目標」研討會，分享企業如何透過Workiva雲端報告平台高效產出財務報告、永續報告書、股東會年報，達成報告編製流程標準化、數位化，實現永續行動方案目標，吸引近200位產業界人士參與。

資誠永續發展服務公司執行董事趙永潔表示，各國政府不斷加強對企業永續報導的法規監管，如何有效整合財務與永續報導，極大化報導價值，是企業不可迴避的挑戰，更是重新建立企業於資本市場定位的機會。

趙永潔指出，企業需要重新思考其永續報導策略，從被動應對轉向主動規劃，這不僅包括對現有業務模式的全面評估，還需採用更具策略方向的定位，將永續發展目標融入企業的核心價值觀和長期發展戰略。

企業需要改變傳統的作業方式，趙永潔舉例，包括增加人員意識與建立更全面的內部控制制度，確保各項永續指標的數據準確性和透明度，也需要改變現行大量依賴人工作業的模式，引入數位解決方案來提升效率並更及時回應外界。

資誠智能風險管理諮詢公司執行董事許林舜則說，永續資訊與財務資訊的接軌已成趨勢，此二類資訊的透明揭露，更有助資本市場如何評價企業的競爭優勢及價值，因此，企業應將永續資訊管理納入內部控制制度中，並列為年度必要稽核項目，確保資訊的準確性和完整性。

許林舜指出，企業也要善用雲端數位工具效益，建立永續資訊管理的內部控制，通過標準化報告編製流程高效產出報告、並確保不同報告間資訊的正確性及一致性，提升報告品質，且禁得起外部第三方的驗證，以建立公眾的信任。

資誠智能風險管理諮詢公司副總經理曾翔說，透過自動化功能介接公司現有系統，直接產出財務報告、永續報告書、股東會年報初版，並建立財務報告、永續報告書、股東會年報間之資訊連動關係，達成不同報告間之單一資料來源。

曾翔強調，善用智慧科技將有助企業因應日益複雜的報告編製挑戰，不僅合規，更延伸至管理目的，分析企業營運風險與機會，在快速變遷的環境下，保有領先優勢、邁向永續發展。

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