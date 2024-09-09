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元大金控獲環境部頒發國家企業環保獎 響應淨零排放致力永續金融

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控獲第六屆國家企業環保獎(元大金控/提供)
元大金控獲第六屆國家企業環保獎(元大金控/提供)

2050淨零排放宣示與行動已成全球趨勢，環境部舉辦象徵台灣最高環保榮譽獎項的「國家企業環保獎」，評選推動環保及減碳工作有成的績優企業，迄今邁入第六屆，元大金控於低碳營運、永續金融、低碳供應鏈及永續倡議等四大面向表現卓越，獲得國家企業環保獎-銀級獎肯定，為第三度獲表揚；9月6日頒獎典禮接受環境部部長頒獎，並於會後至總統府晉見副總統蕭美琴接受表揚。

元大金控長期關注氣候變遷並響應國際減碳趨勢，導入內部碳定價機制，採用節能設備、降低能耗與布局綠電，自2021年起，證券、銀行、人壽、投信、期貨等五大子公司，共舞處據點使用100%再生能源；全集團超過四分之一據點採用再生能源，截至今(2024)年上半年，綠電使用量已達224萬度，相當於6,686個家庭用電量，較同期年增逾2.09倍，突顯元大金控邁向淨零轉型的決心。

為實現永續金融，元大金控推廣低碳產品及電子化服務，旗下元大銀行「鑽金碳吉帳戶」透過數位化服務，在2023年節省2.6億張紙張，相當於保護三萬棵樹，並推出低碳商品貸款優惠，鼓勵客戶優先購買新能源汽、機車；元大投信首創以電子支付帳戶購買基金，透過電子化合作，提供客戶更便捷的服務與降低能資源的耗用。

元大金控支持具有環保、節能及綠色標章的產品，2023年全集團綠色採購金額累計達新台幣2.7億元，較2022年提升1.28倍，積極推動綠色採購，連續13年獲得行政院環境部表揚為民間企業及團體綠色採購績優單位。本(2024)年度更響應環境部綠色集點，結合關燈一小時、世界地球日，並帶動子公司舉辦「元大188永續活動接力計畫」等，鼓勵員工積極參與及響應環保綠生活。

身為永續金融先行者聯盟成員，元大金控積極接軌國際，連續五年入選道瓊永續指數(DJSI)，榮獲綜合金融類全球第一名，以及連續四年入選國際碳揭露(CDP)「A級」最高成績，並連續六年位居領導等級(Leadership Level)，今年也加入自然相關財務揭露(TNFD)為全球首批先行者，持續朝永續金融願景目標邁進。

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