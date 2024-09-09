財富管理論壇／永豐金證：善用 AI 優化投資策略

全球進入降息環境，可能造成國際金融市場波動，永豐金證券資深副總經理蘇威嘉表示，證券業可以善用AI技術，為客戶提供避險與獲利策略，確保資產安全，他提出AI技術有三大優勢，協助投資人進行策略調整。

經濟日報將在10月8日舉行「財富管理論壇—AI時代 聰明創富」，蘇威嘉將進行專題演講，題目為「創新財管 創造財富」。本論壇由經濟日報主辦，國泰金控、上海商業儲蓄銀行、永豐金證券、台新銀行、兆豐銀行等協辦。

蘇威嘉指出，民眾如果要掌握「創新財管、創造財富」，AI技術可以協助投資人達到三大優勢。第一，快速分析大量市場數據，綜合評估輿情到市場走勢，快速察覺市場可能變動方向，包括未來主要央行啟動降息或升息，帶來的可能影響，協助投資人做出相應投資策略。

第二，量化分析與高頻交易的AI技術，可以讓投資人藉由AI策略執行。蘇威嘉解釋，AI技術支持的量化自動交易平台，演算法會根據市場狀況給予自動化交易決策，協助投資人在市場波動中迅速反應、減少風險，搭配價值投資以及技術分析，更可以適應不同市場條件。

第三，迅速了解市場強勢弱勢族群以及個股狀況，投資人能順利選擇適合避險工具以及調整投資組合。

蘇威嘉指出，目前永豐金證券已經利用生成式AI技術，可以順利提升投資人的投資決策效率與準確性，有三大方式。第一，從超過50個公開財經新聞源收集約30,000條新聞，透過生成式AI，這些資訊會被濃縮成300字的重點摘要。

第二，建立多個AI驅動的平台和應用程式來支持不同的投資需求，例如永豐金證券大戶投App整合多市場和多商品的證券交易；第三，「智能投資早報」為投資人提供全球行情資訊、市場熱門個股動能分析、五力雷達圖等多種功能。

下一階段，蘇威嘉強調，永豐金證券評估推出更多AI技術的個人化投資助理功能，能進一步理解投資人的投資習慣與目標，同時強化AI在風險管理中的應用，包括滾動式優化預測模型、以提升在市場極端情況的應對能力，以及打造跨市場與跨資產類別的AI應用。最後則是規劃加強與加強與第三方技術提供者的合作。