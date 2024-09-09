迎降息潮 銀行、券商回頭買債

降息潮要來了，銀行、券商回頭布局債券。金管會統計，7月銀行、券商同步進場補債675億元，僅壽險業站賣方，前七月金融三業已砸約8,000億元布局債券部位，賺債息又有潛在資本利得空間，一舉雙贏。

一家銀行主管說，在降息階段，銀行短期資金成本會下降，養券利差會隨降息增加，長天期債券殖利率也走低同時，債券也會有評價利益，有助提升資本利得。

簡單說，降息階段，銀行短期可賺養券利差、長期賺資本利得，自然積極布局債券部位，尤其降息後台美利差縮減，各銀行資金運用已從SWAP（換匯交易）轉鎖債券。

金管會統計，受惠7月海外債券殖利率大跌，銀行業債券投資部位扣除成本後，7月底帳上債券未實現損失大幅縮減到1,144億元，是28個月來損失最少，舊債評價損失大減，有助擴大債券潛在資本利得空間。

今年7月底三大金融業持債部位31兆6,305億元、月增1.12%，其中銀行與券商一改6月砍債，全回頭補債，僅壽險業減碼債券207億元。

素有「買債王」之稱的銀行業，7月回頭補債485億元，累計前七月已砸6,932億元買債居冠；券商7月也回頭補國內外債券190億元，又以大買海外債102億元最多，累計前七月券商買債570億元。