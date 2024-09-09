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國家企業環保獎 一銀勇奪最高金級獎

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
第一銀行六度榮獲環境部「國家企業環保獎」肯定，由第一銀行總經理李嘉祥（前排左二）代表晉見副總統蕭美琴（前排中）接受表揚。 總統府／提供
第一銀行六度榮獲環境部「國家企業環保獎」肯定，由第一銀行總經理李嘉祥（前排左二）代表晉見副總統蕭美琴（前排中）接受表揚。 總統府／提供

第一銀行重視環境永續發展，響應「2050淨零轉型」十二項關鍵戰略，推行「綠色金融」、「淨零綠生活」、「自然碳匯」與「資源循環零廢棄」等關鍵戰略永續行動，繼2019至2023年連續五年獲環境部「國家企業環保獎」肯定，今年再度榮獲本屆最高金級獎之殊榮，6日由環境部長彭啟明頒獎，第一銀行副總蔡淑慧代表受獎，並由第一銀行總經理李嘉祥代表晉見副總統蕭美琴接受表揚。

第一銀行深知追求經濟成長的同時，須兼顧自然環境保護的重要性，特於「永續授信政策」中，明訂「高汙染/高碳排產業」之產業範疇，以落實融資業務脫碳政策；也推出「永續發展定存專案」、「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」等有利環境保護之綠色金融產品，鼓勵客戶共同參與2050淨零轉型。在個人消費性金融方面，發行綠色信用卡，推展環保集點策略，透過活動發出大量綠點，鼓勵客戶做出低碳消費選擇。

另外，第一銀行於自身營運中導入減碳管理政策，推動建築物低碳轉型，相繼取得37處建物綠建築標章認證、23間太陽能分行及20間分行綠電轉供等積極減碳作為，其中，總行大樓更依內政部所頒布之建築能效標示標準，取得國內第一棟既有大樓「近零碳建築1+級」認證；同時攜手租戶展開議合，扮演「綠房東」角色，成功促使租戶轉型採用綠電，共同降低碳排放，且為創造有益於環保之優質環境，於辦公場域展開淨零綠生活轉型，至今累積201處取得環境部之綠色辦公認證。

在TNFD(自然相關財務揭露)之架構下，企業對於自然資本的依賴與衝擊愈來愈受重視，為實現人與環境共存共榮的願景，第一銀行攜手合作夥伴共同守護生物多樣性，與臺北市立動物園合作籌辦瀕危動物故事館展示及保育臺北赤蛙、與黑潮海洋文教基金會推進東海岸鯨類生態保育計畫，為臺灣海洋環境，爭取聯合國海洋哺乳動物重要棲地（IMMAs）認證，並結合海洋藍碳議題，尋求兼顧生物多樣性與氣候變遷的解方。

淨零 碳建築 第一銀行

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