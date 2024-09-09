國家企業環保獎 國泰世華五度獲殊榮

國泰世華銀行長年深耕環境永續行動，致力於自身營運減碳，亦發揮金融核心職能，以全方位的永續金融商品和服務支持客戶淨零轉型，6日獲環境部頒發「第六屆國家企業環保獎」銀級獎，為國泰世華第五度獲得國家企業環保獎肯定，國泰世華總經理李偉正亦與其他得獎企業前往總統府，獲副總統蕭美琴特別接見。

為邁向永續，國泰世華承諾2030年全台據點百分之百使用再生能源、2050年實現全球據點淨零碳排，國泰世華表示，「很榮幸本次能獲得銀獎的榮譽，本行不僅由『綠色能源、綠色營運、綠色不動產』三大面向，落實『零碳營運轉型計畫』，同時亦透過各項商品、外部單位的合作，攜手客戶與公、私單位共同推動減碳，發展『低碳經濟』以金融核心職能發揮企業影響力。」

國泰世華打造能源管理系統、無紙化、節電競賽、低碳建築型態等多元措施，並將碳排相關成本納入內部零碳轉型的管理措施中。舉例，國泰世華於今年初先行公告「內部碳費」機制，並將行內各單位的排碳資訊呈現在內部的節電戰報中，預計於2025年正式開始對內部單位收取碳費；而在辦公建築上，國泰世華亦打造低碳建築型態，經多管齊下，2023年國泰世華在全台據點減碳近10%。

不僅透過各式措施節能，國泰世華更引進再生能源，自2022年9月起總行大樓已100%使用再生能源，領先業界達成總部RE100目標；2023年再生能源使用率達17.8%，較前一年度成長近九成，預計2025年將達到RE50目標；同時2024年底太陽能分行全台將達14處，總裝置容量可達500KW。

在金融服務上，國泰世華提供如永續薪轉、綠色授信、永續連結貸款、永續供應鏈融資，及承銷永續債等服務，並積極與CDP、金屬工業中心等單位合作，發揮金融業影響力。在認證上，「個人無擔保貸款服務、個人房屋貸款服務、ATM零錢存款繳費服務及信用卡線上申辦服務」共四項已完成ISO14067碳足跡查證，其中三項取得環境部核發之碳標籤，二項獲減碳標籤認證。未來國泰世華將持續投入環境永續領域，攜手員工和關係人，為打造更友善、更宜居的環境而努力。