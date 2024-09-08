正視失智症！宏泰人壽推新利變險 阿茲海默氏症納保障

每年9月為國際失智症月，此由國際失智症協會（Alzheimer's Disease International, ADI）所發起，串聯全球逾百個國家的失智症協會及相關團體，於9月舉辦各式相關活動以喚起社會對失智症的關注，並促進對其友善包容。依據衛生福利部於今年3月21日公布最新臺灣社區失智症流行病學調查結果，全國社區65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，亦即100位65歲以上長者中約有8位可能罹患失智症；如何減低罹患失智症的影響與衝擊、捍衛個人及家庭幸福是每個人應該正視、關注的議題。

失智症與巴金森氏症同屬於高齡族群主要的神經退化性疾病，然而失智症並非只發生在高齡族群身上，若65歲以前發病，則稱為年輕型失智症，又名早發型失智症，依國外相關研究報告，早發性失智症約佔全部失智症的5%。如同一般人所熟知，失智症患者記憶力將逐漸減退，認知功能也會受到影響，甚至有個性改變、出現幻覺等症狀，病程長達數年，照顧者極其辛苦，照護費用也是一筆極大的開支。在台灣失智症協會長期、積極的宣導下，社會大眾確實已意識到這類疾病的可怕，個人健康相關預防資訊上網查找唾手可得，萬一罹病，高額的照護費用則可及早投保失智險來因應。

宏泰人壽表示，「宏泰人壽樂齡寶終身健康保險（DMA）」即是針對失智症及特定腦神經退化性疾病所設計，經專業醫師診斷確定符合「認知功能障礙」或「嚴重巴金森氏症」者，就可以獲得保險理賠給付。而「宏泰人壽滿福雙寶利率變動型終身保險（ITU）」則是在利率變動型壽險功能之外，將嚴重阿茲海默氏症、嚴重巴金森氏症納入保障範圍，經專業醫師診斷確實罹病，即可申請特定疾病保險金整筆一次給付，協助被保險人在保險保障下獲得較好的照護，減輕家庭經濟負擔。

超高齡社會即將來臨，失智症潛在及實質的威脅讓人擔憂，透過政府專責單位、醫療院所、專業機構及各方面的資源支持，失智症患者及其家庭可獲得適時的援助。身為企業公民，宏泰人壽除了持續推動失智險、長照險相關保險商品，協助保戶未雨綢繆之外，也於官網金融友善服務單元設置失智專區，提供相關資訊分享，並致力豐富其內容，為失智症關懷貢獻棉薄之力。