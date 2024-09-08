快訊

小草哭了！首場開講近3小時落幕 支持者與黃國昌相擁喊「加油」

蘇花嚴重坍方交通不穩 花蓮秀林鄉和平村明天停班課

U23世界盃／把尼加拉瓜兩分砲變不見還是輸 中華隊3連敗

正視失智症！宏泰人壽推新利變險 阿茲海默氏症納保障

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

每年9月為國際失智症月，此由國際失智症協會（Alzheimer's Disease International, ADI）所發起，串聯全球逾百個國家的失智症協會及相關團體，於9月舉辦各式相關活動以喚起社會對失智症的關注，並促進對其友善包容。依據衛生福利部於今年3月21日公布最新臺灣社區失智症流行病學調查結果，全國社區65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，亦即100位65歲以上長者中約有8位可能罹患失智症；如何減低罹患失智症的影響與衝擊、捍衛個人及家庭幸福是每個人應該正視、關注的議題。

失智症與巴金森氏症同屬於高齡族群主要的神經退化性疾病，然而失智症並非只發生在高齡族群身上，若65歲以前發病，則稱為年輕型失智症，又名早發型失智症，依國外相關研究報告，早發性失智症約佔全部失智症的5%。如同一般人所熟知，失智症患者記憶力將逐漸減退，認知功能也會受到影響，甚至有個性改變、出現幻覺等症狀，病程長達數年，照顧者極其辛苦，照護費用也是一筆極大的開支。在台灣失智症協會長期、積極的宣導下，社會大眾確實已意識到這類疾病的可怕，個人健康相關預防資訊上網查找唾手可得，萬一罹病，高額的照護費用則可及早投保失智險來因應。

宏泰人壽表示，「宏泰人壽樂齡寶終身健康保險（DMA）」即是針對失智症及特定腦神經退化性疾病所設計，經專業醫師診斷確定符合「認知功能障礙」或「嚴重巴金森氏症」者，就可以獲得保險理賠給付。而「宏泰人壽滿福雙寶利率變動型終身保險（ITU）」則是在利率變動型壽險功能之外，將嚴重阿茲海默氏症、嚴重巴金森氏症納入保障範圍，經專業醫師診斷確實罹病，即可申請特定疾病保險金整筆一次給付，協助被保險人在保險保障下獲得較好的照護，減輕家庭經濟負擔。

超高齡社會即將來臨，失智症潛在及實質的威脅讓人擔憂，透過政府專責單位、醫療院所、專業機構及各方面的資源支持，失智症患者及其家庭可獲得適時的援助。身為企業公民，宏泰人壽除了持續推動失智險、長照險相關保險商品，協助保戶未雨綢繆之外，也於官網金融友善服務單元設置失智專區，提供相關資訊分享，並致力豐富其內容，為失智症關懷貢獻棉薄之力。

保險金 失智症 宏泰人壽 阿茲海默症

延伸閱讀

VR帶你進入失智世界 共同打造雲林友善失智社區

高市失智人口估逾4萬 10家地區醫院成立共照中心

日本2025年75歲以上患失智症約700萬人！與失智症共生，日本「RUN伴」用社區力量守護

貓咪也會失智？他嘆家中主子近期行為異常 網：珍惜最後相處時光

相關新聞

台幣貶值 壽險業海外投資飛越23兆元創史上新高

金管會統計，截至今年7月底壽險業持有海外投資規模飛越新台幣23兆元大關，創史上新高，新台幣單月狂貶3.86角，推升海外投...

虛擬通貨公會自律規範月底出爐 違規擬處50萬違約金

金管會納管虛擬通貨事業，委外研究專法報告預計本月底送至金管會，同時虛擬通貨公會也正加緊腳步訂定自律規範，同樣可望於9月底...

實支實付改版效應 醫療險「不保證續保」將變多

壽險公司實支實付險改版，「不保證續保」將成新風潮。富邦人壽下半年改版上架的「享安寶意外傷害醫療實支險」，條款註明「保險期...

匯市最前線／台幣31.8~32.2元波動

新台幣匯率上周升值1.4分、升幅為0.04%。匯銀主管指出，美國最新公布的非農就業數據遜於預期，美股全盤皆墨，若本周國內...

醫療險「不保證續保」將變多 投保前先釐清相關規定

台灣人壽「不保證續保」的一年期個人健康險問世後，富邦人壽也加入行列，未來恐有愈來愈多壽險業者加入健康險「不保證續保」行列...

台幣爆量重貶1.26角 匯銀估外資匯出潮還沒完

金融市場恐慌情緒蔓延，國內匯市爆量重挫。熱錢昨（4）日大舉落跑逾10億美元，台股指數盤中狂瀉逾千點，新台幣匯率一度挫至3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。