保險小百科／「次標準體」保戶 加費方式承保

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

人身保險次標準體加費，是指針對「次標準體」保戶以加費方式承保。

民眾在投保時，保險公司都會根據被保險人的健康情形，評估承保的風險，並將保戶分為優良體、標準體、次標準體和拒保體等四個等級。

次標準體的被保險人，屬於預期死亡機率較平常人還高的一群。通常是過胖或過瘦、有過往病史如甲狀腺異常、輕微肝功能指數偏高，或是生活習慣不好，會酗酒或抽煙者。

人身保險次標準體加費是指，當保險公司認為被保險人的死亡率較高、疾病發生率高或因職業發生意外的機率較高，而被評估為次標準體時，保險公司若仍願意承保風險，則會以增加保險費的方式予以承保。

保險業者提醒，每家保險公司做的風險承擔預估不同，核不核保每家公司做的決定不盡相同。罹患肝硬化、嚴重糖尿病等疾病，也可能仍有公司願意承保，但民眾要記得，切勿短期內嘗試投保多家業者，有些保險公司會拒絕短期內大量投保的人，假如是因為這種非體況的問題，而被拒保，就更是不划算了。

保險 死亡率 肝硬化

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